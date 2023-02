Thanh niên tàng trữ nhiều “hàng nóng” trong phòng trọ ở Bình Dương

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Bùi Viết Dũng (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép Vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Bùi Viết Dũng

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 31/01, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính phòng trọ số 05, nhà trọ Lan Phương, khu phố Bình Qưới, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Bùi Viết Dũng thuê ở.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 3 khẩu súng kiểu dáng Rulo, 1 khẩu súng kiểu dáng K59; 29 viên đạn các loại; nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ; 9 túi nilon chứa ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Tang vật bị phát hiện

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thanh-nien-tang-tru-nhieu-hang-nong-trong-phong-tro-o-binh-duong-a591...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thanh-nien-tang-tru-nhieu-hang-nong-trong-phong-tro-o-binh-duong-a591964.html