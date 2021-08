Công an lao xuống sông bắt kẻ tàng trữ hơn 4.600 viên ma túy

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 09:03 AM (GMT+7)

Ngày 26-8, Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hồ Văn Long (SN 1986, trú xã Hưng Trạch, H.Bố Trạch) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Công an H.Bố Trạch phát hiện, đối tượng Hồ Văn Long có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Xác minh thu thập đầy đủ thông tin, Công an H.Bố Trạch đã lập án để đấu tranh triệt phá.

Hồ Văn Long

Ngày 24-8, Ban chuyên án nhận được thông tin, Hồ Văn Long vừa đưa một số lượng lớn ma túy về nhà cất giấu. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Bố Trạch đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an xã Hưng Trạch để bắt quả tang.

Tang vật hơn 4.600 viên ma túy tổng hợp

Lúc 10 giờ 30 trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Bố Trạch và Công an xã Hưng Trạch phát hiện Hồ Văn Long đang điều khiển xe máy di chuyển trên đường liên xã (thuộc địa phận thôn Bồng Lai 1, xã Hưng Trạch) nên tiến hành đón bắt.

Biết bị công an bao vây, Hồ Văn Long liền dừng xe, nhảy xuống sông bỏ trốn. Với quyết tâm đấu tranh trấn áp tội phạm, các trinh sát đã lao xuống sông đuổi theo. Sau một lúc vật lộn, các trinh sát đã khống chế được đối tượng đưa lên bờ.

Khám xét trong người Hồ Văn Long, lực lượng công an thu giữ được 235 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, Công an H.Bố Trạch thu giữ thêm được 4.393 viên ma túy tổng hợp, 157 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đấu tranh lấy lời khai đối tượng

Ngay sau đó, Hồ Văn Long cùng toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Bố Trạch để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hồ Văn Long đã thừa nhận tất cả hành vi của mình.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-tang-tru-hon-4600-vien-ma-tuy-tong-hop_118931.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/bat-doi-tuong-tang-tru-hon-4600-vien-ma-tuy-tong-hop_118931.html