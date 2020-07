Công an đang xác minh 2 thanh niên tự ý đột nhập Bưu điện Cầu Voi

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Công an huyện Thủ Thừa xác minh làm rõ 2 thanh niên tự ý đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi chiều 21/7.

Công an huyện Thủ Thừa xác minh làm rõ 2 thanh niên tự ý đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi chiều 21/7

Trưa 23/7, Công an tỉnh Long An cho biết, đã nắm được thông tin và yêu cầu Công an huyện Thủ Thừa (Long An) báo cáo vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện xác minh làm rõ 2 thanh niên tự ý đột nhập vào Bưu điện Cầu Voi, chiều 21/7.

Đây là hiện trường vụ án 2 nữ nhân viên Bưu điện bị sát hại gần 12 năm qua. Các cơ quan tố tụng cho rằng hung hủ là Hồ Duy Hải (ngụ ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa), hiện gia đình và luật sư đang gửi đơn kêu oan cho Hải.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Giám đốc Viễn thông Long An (đơn vị quản lý tầng 1 của Bưu điện Cầu Voi) cho biết, đã chỉ đạo trạm viễn thông nâng cao tinh thần cảnh giác. Hiện, Viễn thông Long An đang phối hợp Công an xác minh 2 thanh niên lạ mặt đột nhập Bưu điện Cầu Voi với mục đích gì.

"Qua xác minh bước đầu cho thấy, không phát hiện mất trộm tại Bưu điện Cầu Voi. Viễn thông đã có quy chế quản lý nhà trạm tại Bưu điện Cầu Voi, trong đó quy định rõ về giờ giấc làm việc và trách nhiệm của những người sử dụng chìa khóa tại đây”, ông Hưng cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1975, bán hủ tiếu trước cửa Bưu điện Cầu Voi), khoảng 16h ngày 21/7, đã nhìn thấy 2 thanh niên đi vào khu vực quầy phục vụ (nơi 2 nhân viên bị sát hại). Sau đó cầm máy ảnh, máy quay phim quay, chụp những cảnh vật ở đây và hơn nửa giờ sau đi xuống nhà vệ sinh nơi hiện trường vụ 2 nhân viên Bưu điện bị giết chết. Chưa dừng lại, 2 thanh niên này còn đi vòng sang chân cầu thang lên tầng 1, nơi có máy phát điện cùng nhiều tài sản khác đang sử dụng.

Hai thanh niên sau khi đột nhập Bưu điện Cầu Voi ra ngồi uống nước trước cửa Bưu điện. Ảnh người dân cung cấp

Thông tin này được báo tới ông Phạm Văn Khéo (Trưởng ấp 5, xã Nhị Thành), và ông trưởng ấp đã mời 2 thanh niên ra ngoài để làm rõ lý do vào Bưu điện, chìa khóa ở đâu có và xâm phạm bất hợp pháp trụ sở nhà nước đang được quản lý để làm gì.

Qua làm việc, 1 thanh niên trả lời chìa khóa ai cắm sẵn ở ổ khóa nên tự mở vào xem thử bên trong, ngoài ra không đụng chạm tới bất kỳ vật dụng nào tại hiện trường. Gần 15 phút sau, Công an xã Nhị Thành đến làm việc với 2 thanh niên và sau đó cả hai lên mô tô mang BKS 68G1.2449 chạy ra QL1 hướng về TP.HCM.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, luật sư Lê Văn Lâm, Văn phòng Luật sư Sài Gòn Mê Kông thuộc đoàn Luật sư Long An cho rằng, vụ 2 thanh niên đột nhập Bưu điện Cầu Voi chưa gây hậu quả. Do đó, có thể họ chỉ bị xử lý vi phạm hành chính với hành vi xâm phạm bất hợp pháp trụ sở nhà nước đang quản lý.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-dang-xac-minh-2-thanh-nien-tu-y-dot-nhap-buu-dien-cau-voi-d4...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/cong-an-dang-xac-minh-2-thanh-nien-tu-y-dot-nhap-buu-dien-cau-voi-d473050.html