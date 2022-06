Công an Đà Nẵng thông tin về vụ hỗn chiến khiến 1 người nằm gục, súng bỏ trên đường

Cơ quan công an đã bước đầu xác định được danh tính nhóm người tham gia hỗn chiến khiến 1 người bị thương.

Nam thanh niên tên H. bị thương nằm bất tỉnh trên đường và tại hiện trường phát hiện một khẩu súng, nghi là súng bắn đạn bi. (Nguồn: CA TP Đà Nẵng)

Ngày 22/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, truy xét nhóm người liên quan đến vụ hỗn chiến trên địa bàn quận này.

Theo Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15h35 chiều cùng ngày, Công an quận Thanh Khê và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Công an TP có vụ hai nhóm thanh niên đang gây ra vụ hỗn chiến trên đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an lập tức có mặt tại hiện trường và ghi nhận, xác minh sự việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định tại thời điểm trên, có 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí đuổi đánh nhau từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Đỗ Quang, khi đến trước số 116 Đỗ Quang thì anh L.Đ.H (SN 1995, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) đã bị 2 - 3 thanh niên khác dùng hung khí chém gây thương tích vùng mặt, vùng đầu. Sau khi anh H. bất tỉnh, nhóm thanh niên trên lập tức lên xe bỏ đi. Anh H. sau đó được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

