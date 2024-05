Bắt bị can trốn truy nã 12 năm về tội hiếp dâm trẻ em

Ngày 10-5, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Công an TP Long Khánh bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, thường trú huyện Cẩm Mỹ) bị truy nã can tội hiếp dâm trẻ em.

Hiền đã trốn truy nã suốt 12 năm nay.

Lệnh truy nã Nguyễn Văn Hiền.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27-2-2012, Nguyễn Văn Hiền đã thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Hiền.

Đến ngày 9-5, Công an huyện Cẩm Mỹ đã xác định nơi trốn của Hiền tại xã Hàn Gòn, TP Long Khánh nên phối hợp Công an TP Long Khánh bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]