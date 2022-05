Con trai tâm thần dùng dao đâm mẹ già 94 tuổi tử vong

Người con trai bị tâm thần bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào mẹ già 94 tuổi, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 8/5, lãnh đạo UBND xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 8/5, ông Nguyễn Hữu Toàn (SN 1967) sang nhà mẹ là bà Trần Thị H. (SN 1928, trú xóm Hoàng Diệu, xã Trung Thành). Tại đây, ông Toàn đã bất ngờ dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người bà H.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa bà H. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Yên Thành, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Nghi phạm bị tạm giữ ngay sau đó.

Được biết, bà H. sống riêng một mình, có 8 người con.

“Ông Toàn bị tâm thần, không có việc làm ổn định. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo xã Trung Thành cho biết thêm.

