Con nghiện "nhồi" ma túy vào bụng cá

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 15:29 PM (GMT+7)

Đối tượng Đặng Ngọc Sơn đặt mua ma túy rồi giấu trong ruột con cá nhám để qua mắt lực lượng chức năng.

Vào hồi 11h30’ ngày 30/8, tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, qua quá trình hoạt động nghiệp vụ, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng có biểu hiện nghi vấn là Đặng Ngọc Sơn (SN 1979), trú tại Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện trên xe máy của đối tượng có 1 túi nilon màu vàng đựng 1 con cá đã chết, phía trong miệng con cá có giấu 1 bọc nilong nhỏ chứa chất tinh thể màu trắng.

Đối tượng Đặng Ngọc Sơn cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, Đặng Ngọc Sơn khai nhận, bản thân là lao động tự do, chủ yếu làm nghề đi biển dài ngày. Là con nghiện ma tuý nhiều năm nên đối tượng đặt mua rồi ma túy rồi giấu trong ruột con cá nhám để mang về nhà. Tuy nhiên khi đang di chuyển thì bị lực lượng Công an TP Hà Tĩnh phát hiện và bắt quả tang. Qua giám định cho biết số ma túy giấu trong ruột cá có khối lượng 44,0059g methamphetamine.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh lập hồ sơ khởi tố, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

