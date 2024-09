Con nghiện cướp 430 tờ vé số, tức giận ném xuống suối vì không trúng vé nào

Ngày 7/9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thuận Thảo (SN 1980, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 6/9, bà D. (SN 1962, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) chống gậy, đứng bán vé số trước số nhà 169 đường Y Jút, phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột. Nguyễn Thuận Thảo điều khiển xe máy đến giả vờ hỏi mua vé số của bà D.. Sau một hồi ngó trước nhìn sau, thấy không ai để ý, Thảo liền giật phăng tập vé số gồm 430 tờ trên tay bà D. rồi phóng xe bỏ chạy. Bà D. cố giữ tập vé số nên bị té xuống đường.

Nguyễn Thiện Thảo bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một bãi đất trống.

Đến tối cùng ngày, Nguyễn Thuận Thảo mang tập vé số về nhà một người thân ở phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột ngồi dò kết quả nhưng không trúng nên đã ném xuống một con suối cạnh nhà.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã vào cuộc truy bắt đối tượng , đến khoảng 8h sáng 7/9, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Thành Công đã bắt được Nguyễn Thuận Thảo khi đang ẩn náu tại một bãi đất hoang trên đường Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến.

Đối tượng Nguyễn Thuận Thảo được di lý đến hiện trường điều tra.

Được biết, Nguyễn Thuận Thảo từng có 3 tiền án về các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và nghiện ma tuý từ nhiều năm nay.

