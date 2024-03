Cô gái xinh đẹp bị sát hại sau cuộc vui ở bar: Lời nói dối trắng trợn

Sasha Samsudean sống một mình trong căn hộ chung cư tại trung tâm thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. Đó là một tòa nhà được coi là an toàn, hiện đại với camera an ninh 24/7 và khóa cửa kỹ thuật số cho từng căn hộ. Tuy nhiên, những biện pháp an ninh này cũng không thể ngăn chặn được mối đe dọa kinh hoàng từ bên trong.