Cô gái trẻ nửa đêm dùng điện thoại nhắn tin trên đường, gặp phải kẻ có 7 tiền án

CQĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội ngày 21-12 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Ba (SN 1973, HKTT: phường Đức Giang, quận Long Biên), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Ba cùng phương tiện đi cướp giật

Theo điều tra, ngày 22-11, Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên, tiếp nhận đơn trình báo của chị Đỗ Lê Hà Linh (SN 2004, trú tại quận Long Biên), về việc khoảng gần 23h cùng ngày, trong khi điều khiển xe máy đi từ hướng Cầu Chui ra vườn hoa Ngọc Lâm, đến đối diện số nhà 658 Ngọc Lâm, thì dừng đỗ xe ven đường rút điện thoại ra nhắn tin cho bạn. Quá trình này, chị Linh bị 1 đối tượng điều khiển xe máy dạng Piaggio LX màu đen giật mất chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone XS Max.

Chị Linh phóng xe đuổi theo nhưng đối tượng đã tăng tốc tẩu thoát. Đáng chú ý, chị Linh nhớ được biển số xe máy của đối tượng là 29D2-431.76.

Tập trung điều tra truy xét, đến chiều 16-12, tại khách sạn “Tú Linh” (phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), lực lượng CSHS Công an quận Long Biên đã xác định, triệu tập nghi can vụ cướp giật là Phạm Ngọc Ba. Cơ quan Công an thu giữ của đối tượng có 7 tiền án, 2 tiền sự này chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio Vespa LX màu xanh, BKS: 29D2 - 431.76, chính là phương tiện gây án.

Tại Cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Ba khai nhận do không có tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Chiếc điện thoại di động của chị Linh ngay sau đó đã bị Ba mang lên khu vực phố Đặng Dung, quận Ba Đình bán được 3,5 triệu đồng và ăn tiêu hết.

Kể từ đêm 22-11, đoán được tung tích của mình đã bị lộ, đối tượng Ba vắng mặt khỏi nơi cư trú, lang thang nhiều địa bàn, cho đến khi bị bắt. Theo CQĐT Công an quận Long Biên, Phạm Ngọc Ba không chỉ gây ra vụ cướp giật táo tợn đêm 22-11. Lời khai của đối tượng cho thấy, trong tháng 11 và tháng 12-2022, kẻ có 7 tiền án này thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Long Biên.

Vụ án đang được đội CSHS CAQ Long Biên điều tra mở rộng.

