Cô gái trẻ dùng dao đâm một phụ nữ trọng thương

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 09:08 AM (GMT+7)

Do mâu thuẫn từ trước nên nghi can 19 tuổi dùng dao đâm trọng thương một cô gái.

Ngày 12-11, cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (19 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 8- 12, tại nhà trọ thuộc ấp Bùi Chu (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom).

Do có mâu thuẫn từ trước nên Hằng đã dùng dao Thái Lan đâm chị T.(23 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) gây thương tích.

Ngay sau đó nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại trong tình trạng hôn mê. Riêng nghi can, sau khi gây án đã đến Công an xã đầu thú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, công an xã đã bàn giao nghi can cùng hung khí gây án lên công an huyện Trảng Bom để điều tra theo thẩm quyền.

