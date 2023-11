Chiếm đoạt tiền tỷ với thủ đoạn 'mua hàng trả lại tiền'

Ngày 4/11, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội “Lừa dối khách hàng”.

Trước đó, ngày 13/9/2023, một số đối tượng tự xưng là nhân viên của Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư Việt Anh (địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đến thuê Khách sạn Đại Phú Gia, khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng.

Sau khi thuê được địa điểm, nhóm người này phát giấy mời tham dự hội thảo chủ yếu trên địa bàn huyện Tân Kỳ và các vùng lân cận.

Đối tượng Nguyễn Thị Lanh

Trong ngày 14 và 15/9/2023, tại Khách sạn Đại Phú Gia, nhóm người trên đã tổ chức hội thảo có tên gọi Hội thảo tri ân khách hàng với hơn 200 người dân chủ yếu là người cao tuổi tham gia.

Tại hội thảo, các đối tượng phát phiếu mua hàng có giá trị thấp, ban đầu chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng, người dân được mua các sản phẩm, vật dụng và được các đối tượng hoàn tiền như cam kết ban đầu.

Khi lấy được niềm tin của người dân, nhóm đối tượng trên chào bán nhiều sản phẩm khác như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng... (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng) với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm (có sản phẩm lên tới 10 triệu đồng) và cam kết sẽ hoàn lại tiền như trước. Tuy nhiên, lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng sau khi nhận tiền đã bỏ trốn.

Tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Công an huyện Tân Kỳ đã điều tra, xác minh để làm rõ nội dung sự việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lanh về hành vi lừa dối khách hàng.

Lanh chính là đối tượng cầm đầu, trực tiếp mua hàng từ Công ty TNHH Phát triển đầu tư và thương mại Việt Anh sau đó chỉ đạo nhân viên đi thuê địa điểm để tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng và bán sản phẩm để thu lợi bất chính.

Bằng thủ đoạn “mua hàng trả lại tiền”, Lanh cùng đồng bọn đã lừa bán nhiều sản phẩm cho người dân.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các đối tượng đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục tổ chức xác minh, truy bắt các đồng phạm trong vụ án.

