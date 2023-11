"Chuyên gia tăng like" lừa khách hàng chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Đối tượng Khang.

Công an tạm giữ tang vật, gồm: 1 máy laptop, 1 điện thoại, 1 bịch ma tuý đá (trọng lượng khoảng 3 gram)… Qua điều tra, Công an xác định, vào cuối năm 2022, Khang sử dụng 2 tài khoản facebook đăng các bài viết, giới thiệu mình là người chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến mạng xã hội như, chạy quảng cáo facebook, lấy lại tài khoản bị “hacker”, tăng like, tăng follow.

Khi khách hàng có nhu cầu, Khang trao đổi, thoả thuận, nhắn tin qua tài khoản Zalo “Nguyên Khang - Bác Sĩ Phây Bút” hoặc “Nguyên Khang” cùng với lời cam kết chắc chắn hiện được. Theo đó, mỗi dịch vụ từ 500.000đ đến 5.000.000đ. Khang yêu cầu khách phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Sau khi khách hàng chuyển tiền, Khang chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến nay, Khang đã hiện chiếm đoạt hơn 480 triệu đồng của hàng loạt nạn nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đề nghị ai từng là nạn nhân của Khang nhanh chóng liên hệ Điều tra viên Võ Minh Ngọc, Công an thị xã Hoà Thành, ĐT: 0922956868 để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

