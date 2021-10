Cô gái đánh luôn công an khi bị nhắc nhở trong khu cách ly

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Nhiều lần Diễm vi phạm quy định khi đang cách ly tập trung bị lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở, lập biên bản nhưng Diễm có hành vi chống đối, thậm chí đánh công an.

Ngày 17-10, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam Trần Thị Diễm (26 tuổi, ngụ phường Thuận An, thị xã Long Mỹ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 10-10, Diễm từ TP.HCM trở về địa phương và được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Trịnh Văn Thì.

Đến trưa cùng ngày, Diễm gọi điện về cho cha ruột đưa đồ ăn đến cổng khu cách ly. Trong quá trình tiếp xúc với cha, Diễm không đeo khẩu trang, cũng không bảo đảm khoảng cách an toàn nên bị lực lượng chức năng nhắc nhở và lập biên bản ghi nhận vụ việc. Tuy nhiên, Diễm không ký tên vào biên bản, tự ý bỏ về phòng ở khu cách ly.

Rạng sáng 11-10, Diễm lại tự ý rời khỏi phòng đi ra cổng khu cách ly. Khi phát hiện, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và tiếp tục lập biên bản vụ việc. Lúc này, Diễm không chấp hành mà còn lớn tiếng và chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau khi giải thích, vận động, Diễm chấp hành trở về phòng. Tuy nhiên đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Diễm lại tiếp tục vi phạm các quy định về giữ khoảng cách trong quá trình gửi vật dụng cá nhân về nhà và bị cán bộ đang bảo vệ cơ sở cách ly nhắc nhở.

Chẳng những không hợp tác, Diễm còn dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ và bất ngờ dùng chai dung dịch cồn đánh trúng đầu cán bộ công an gây thương tích.

