Cô gái bị người tình sát hại trong phòng trọ

Chủ Nhật, ngày 10/06/2018 21:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, đối tượng nhẫn tâm sát hại bạn gái rồi tự tử...

Chiều 10-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức về quá trình điều tra ban đầu vụ án mạng khiến chị Lê Thị Mộng T. (27 tuổi, ngụ Long An) tử vong.

Theo cơ quan Công an: Lúc 6h10’ ngày 7-6, tại phòng trọ A11, số 366, khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương), do mâu thuẫn tình cảm, Mai Hữu Thọ (26 tuổi, ngụ An Giang) bóp cổ chị T.

Chưa dừng lại, đối tượng dùng dao Thái Lan (dài 15 cm) cắt đứt cổ tay trái của chị T. dẫn đến tử vong. Sau đó, đối tượng dùng dao đâm vào ngực trái và cắt vào cổ tay phải của mình để tự tử nhưng bất thành. Hiện, đối tượng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong sự trông giữ nghiêm ngặt của cảnh sát.