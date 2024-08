Cô gái 22 tuổi chiếm đoạt 8 cây vàng bằng thủ đoạn tinh vi

Ngày 3-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Kỳ vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thuỳ Trang (22 tuổi, ngụ khối phố 6, phường An Xuân, TP Tam Kỳ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trang chiếm đoạt 8 cây vàng của chủ tiệm bằng thủ đoạn tinh vi. Ảnh: TN

Trước đó, ngày 29-7, Công an TP Tam Kỳ tiếp nhận đơn trình báo của hai người là chủ tiệm vàng ở phường An Xuân và An Sơn (TP Tam Kỳ) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 8 cây vàng, có giá trị ước tính khoảng 591 triệu đồng.

Từ thông tin, đặc điểm nhận dạng bị hại cung cấp, cảnh sát vào cuộc xác minh, nhanh chóng xác định Trang là người thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo điều tra ban đầu, bị can Trang dùng điện thoại cá nhân cài ứng dụng làm giả hoá đơn chuyển tiền.

Công an bắt bị can Trang. Ảnh: CA

Khi đến mua vàng tại các tiệm vàng nói trên, bị can Trang xin thông tin tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng trên điện thoại để tạo hoá đơn chuyển tiền giả rồi chụp màn hình điện thoại chuyển qua cho chủ tiệm vàng.

Với thủ đoạn nói trên, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 8 cây vàng của hai tiệm vàng này. Số vàng lừa đảo được, Trang mang đi bán lấy tiền đánh bạc qua mạng internet.

