Cô gái 19 tuổi bị bạn trai xăm trổ dùng ảnh "nóng" để tống tiền

Thứ Hai, ngày 22/08/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong thời gian yêu nhau, Đức đã quay lại hình ảnh nhạy cảm của người tình mới 19 tuổi, sau đó dùng để tống tiền, ép người tình viết giấy vay nợ 20 triệu đồng.

Ngày 22-8, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trực (Nam Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Đức (SN 1997, ngụ xã Nam Tiến, huyện Nam Trực) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Đỗ Văn Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nam Định

Trước đó, chị K. (SN 2003, ngụ huyện Nam Trực) đã đến công an trình báo về việc bị Đức dùng hình ảnh nhạy cảm của chị để đe dọa, ép buộc đưa tiền. Qua điều tra, công an xác định chị K. và Đức có mối quan hệ tình cảm yêu đương.

Sau khi chia tay, Đức đã dùng ảnh "nóng" để tống tiền người tình. Ngày 5-8, khi Đức gặp chị K. để ép viết giấy vay nợ 20 triệu đồng thì Công an huyện Nam Trực bắt quả tang. Khám xét người thanh niên này, công an còn phát hiện, thu giữ 0,23 gr heroin.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện vụ án đang được Công an huyện Nam Trực tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/co-gai-19-tuoi-bi-ban-trai-xam-tro-dung-anh-nong-de-tong-tien-20220...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/co-gai-19-tuoi-bi-ban-trai-xam-tro-dung-anh-nong-de-tong-tien-20220822145809564.htm