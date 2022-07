Cô chủ xinh đẹp biến quán karaoke thành động bay lắc cho các “dân chơi”

Thứ Hai, ngày 04/07/2022 17:45 PM (GMT+7) Chia sẻ

Theo cơ quan công an, Trịnh Thị Lan thường xuyên tụ tập và để các con nghiện bay lắc trong phòng hát.

Trịnh Thị Lan tại cơ quan công an.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC04) Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Định Long, huyện Yên Định phá Chuyên án 622L, bắt quả tang 23 đối tượng gồm 16 nam, 7 nữ có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang bay lắc tại quán Karaoke Tâm Bình Đức Monaco do Trịnh Thị Lan (SN 1993, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) làm chủ.

Các đối tượng tổ chức bay lắc trong quán hát của Lan.

Kiểm tra tại chỗ vào 4h sáng 3/7, lực lượng công an đã thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 4 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Qua xét nghiệm nhanh, có 15/23 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, sau khi đến Yên Định thuê quán mở các phòng hát Karaoke, Trịnh Thị Lan đã thường xuyên tụ tập và để cho các đối tượng nghiện ma túy từ các địa bàn khác đến sử dụng phòng hát để tổ chức sử dụng ma túy. Bản thân Lan cũng là đối tượng tàng trữ các loại ma túy tại quán hát để cho các con nghiện đến sử dụng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/co-chu-xinh-dep-bien-quan-karaoke-thanh-dong-bay-lac-cho-cac-dan-choi-50202247...Nguồn: http://danviet.vn/co-chu-xinh-dep-bien-quan-karaoke-thanh-dong-bay-lac-cho-cac-dan-choi-50202247174525825.htm