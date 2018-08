"Khắc tinh" tội phạm ma túy ở Sơn La

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 19:00 PM (GMT+7)

Trong suốt 37 năm công tác, đại tá Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tham gia trinh sát, xác lập và chỉ huy hầu hết các chuyên án lớn, được mệnh danh là “khắc tinh” tội phạm ma túy vùng Tây Bắc.

Ðại tá Trần Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) trực tiếp chỉ huy hàng trăm cảnh sát vây ráp trùm ma túy tại Lóng Luông. Ảnh: Công an Sơn La.

Chặn đứng các toán vũ trang nước ngoài

Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, năm 1982 chiến sỹ Trần Anh Tuấn về công tác tại một xã thuộc tỉnh Sơn La. Hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cơ quan điều tra, tham gia xác lập, phá hàng loạt các chuyên án lớn, đại tá Trần Anh Tuấn trở thành nỗi ám ảnh của tội phạm trên địa bàn, đặc biệt tội phạm về ma túy. Ngoài nhiệm vụ ngăn chặn, đấu tranh, truy bắt tội phạm trên địa bàn, đại tá Trần Anh Tuấn còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thiết lập, phá nhiều chuyên án đấu tranh với các toán vũ trang nước ngoài cung cấp ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Tháng 7/2013, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an bóc gỡ, truy bắt Tráng A Tàng (tức Tàng Keang Nam) cùng nhiều đối tượng là người thân trong đường dây vận chuyển hàng trăm bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn rồi chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Dù Tàng Keang Nam bị bắt nhưng tình trạng thẩm lậu ma túy từ bên kia biên giới vào Việt Nam vẫn hoạt động rầm rộ. Chúng là những nhóm, toán người nước ngoài có trang bị vũ khí vận chuyển ma túy xuyên biên giới, vượt rừng vào điểm nóng Lóng Luông - Hang Kia - Pà Cò. Lúc cao điểm các nhóm này tập hợp đi thành đoàn lên tới 40-50 người. Có tháng, chúng vận chuyển, tuồn vào Lóng Luông hàng nghìn bánh heroin khiến tội phạm ma túy vẫn luôn là điểm nóng trên địa bàn.

Với số lượng ma túy lớn, lợi nhuận siêu khủng, các toán vũ trang gồm những người nước ngoài kết hợp với dân bản địa luôn mang theo vũ khí để chống trả lực lượng cảnh sát khi bị phát hiện khiến công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm gặp nhiều khó khăn. Tháng 6/2014, trên cương vị Phó giám đốc công an tỉnh, đại tá Trần Anh Tuấn đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Bộ Công an xác lập chuyên án 279LL - đấu tranh với tội phạm để giải quyết địa bàn trọng điểm ma túy Lóng Luông. Qua trinh sát địa bàn, nắm bắt quy luật hoạt động của tội phạm, đại tá Tuấn đã vạch kế hoạch chi tiết, tổ chức, chỉ huy 5 trận đánh, chặn đứng nhiều toán vũ trang vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Nói về chuyên án 279LL, thượng tá Trần Thanh Sơn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La cho biết, có thời điểm, đại tá Trần Anh Tuấn trực tiếp cùng chiến sỹ vào rừng thực địa, nắm bắt địa hình để lên kế hoạch tác chiến. Khi giáp mặt với các toán vũ trang, chỉ huy trưởng luôn có phương án kịp thời để đảm bảo an toàn cho chiến sỹ cũng như truy bắt được tội phạm.

Triệt xóa boong-ke ma túy Lóng Luông

Sau khi chặn đứng nhiều toán vũ trang vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam nhiều đối tượng tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông tiếp tục vận chuyển ma túy từ vùng biên để cung cấp cho các đầu nậu lớn dưới xuôi, trong đó nổi cộm là 2 ông trùm là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984).

Sào huyệt ma túy của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông bị triệt phá Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Tháng 7/2015, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an xác lập chuyên án mang bí số 18TN và 19TN do đại tá Trần Anh Tuấn làm trưởng ban. Gần 3 năm trinh sát qua từng giai đoạn, ban chuyên án nắm bắt mọi đường đi nước bước của các đối tượng, tuy nhiên nhiều thách thức đặt ra trong tác chiến. Lóng Luông chỉ có đường độc đạo, địa hình đồi núi hiểm trở, thông tin liên lạc khó khăn.

Trong khi đó, tại bản Tà Dê, Tuân và Thuận "chột" liên kết với nhiều đối tượng sở tại, được gia đình che chắn khiến việc phân hóa đối tượng gặp nhiều khó khăn. Chúng cũng kết nạp nhiều đàn em là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, rất manh động và sẵn sàng chống trả hoặc nổ súng khi có người lạ tới.

Sau nhiều lần họp bàn phương án tác chiến, 16h30 ngày 26/6/2018, đại tá Trần Anh Tuấn quyết định kịch bản đánh án cuối cùng. Với sự hỗ trợ của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình, Trưởng ban chuyên án 18TN-19TN huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ trong 4 ngày đêm vây ráp, tiêu diệt hai ông trùm cùng đàn em, thuyết phục 10 tay súng ra hàng.