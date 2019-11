Công an TP HCM truy bắt 3 đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng như thế nào?

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 08:29 AM (GMT+7)

Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng Công an TP HCM đã bắt được 3 nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Cướp tiệm vàng Sự kiện:

Chiều 25-11, Công an TP HCM đã thông tin về vụ bắt 3 nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn.

Theo Công an TP HCM, chiều 15-11, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nhanh chóng tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Tiệm vàng thời điểm bị cướp

Qua điều tra truy xét, công an đã xác định được các đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thông Phương. Đến ngày 19-11, công an đã bắt giữ Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, SN 1997, thường trú quận 2). Đồng thời, công an cũng vận động gia đình kêu gọi đối tượng Đàm Văn Lực (tên gọi khác là Huy, SN 1988, thường trú huyện Hóc Môn) đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 22-11, đối tượng Đàm Văn Lực được gia đình đưa đến Công an TP HCM đầu thú.

Tại trụ sở công an, đối tượng Y Ét Ayũn, Đàm Văn Lực khai nhận toàn bộ hành vi thực hiện vụ cướp tiệm vàng Thông Phương. Sau khi gây án xong thì Lực về Đồng Nai gặp và trả lại súng, xe gắn máy rồi đưa toàn bộ vàng cướp được cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, thường trú tỉnh Đồng Nai) bán và giữ lại 2 vòng vàng để tặng vợ.

Dũng là người được Lực rủ đi cướp nhưng không trực tiếp tham gia mà đưa súng, xe gắn máy cho Lực để thực hiện. Ngày 23-11, lực lượng công an đã bắt được Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ tang vật vụ án và tài sản liên quan, gồm: 2 khẩu súng ngắn bằng kim loại; 1 khẩu súng bằng nhựa và kim loại, 6 cây kiếm, 1 cây côn nhị khúc, 21 viên đạn các loại, 13 vỏ đạn, 53 chiếc bông tai các loại bằng kim loại màu vàng, 12.500.000 đồng...

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-truy-bat-3-doi-tuong-dung-sung-cuop-tiem-vang-nhu-th...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tp-hcm-truy-bat-3-doi-tuong-dung-sung-cuop-tiem-vang-nhu-the-nao-20191125194601926.htm