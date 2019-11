Một tiệm vàng ở Bình Thuận mất 7 tỉ trong đêm

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 11:45 AM (GMT+7)

Cửa sắt trên lầu bị cạy phá và khả năng kẻ gian đột nhập theo hướng này để trộm vàng.

Ngày 5-11, Thượng tá Huỳnh Ngọc Liêm, Trưởng Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, công an huyện đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm tại tiệm vàng Hồng Bền trên quốc lộ 1 thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Mặt trước tiệm vàng đang phong tỏa

Theo Thượng tá Liêm, rạng sáng nay, chủ tiệm vàng Hồng Bền là ông Phạm Văn Sơn đã báo bị trộm đột nhập lấy đi khoảng 200 cây vàng trị giá khoảng 7 tỉ đồng.

Căn gác mặt sau tiệm vàng

Tại hiện trường, căn gác phía sau bị cạy phá cửa sắt. Khả năng kẻ gian đã đột nhập theo hướng này để theo xuống tầng trệt nơi có tủ đựng vàng để lấy rồi tẩu thoát.

Thời điểm trộm đột nhập được xác định khoảng 2H30 sáng nay.