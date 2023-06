Chủ xe ba gác bị người làm thuê đánh chết ở Quận 4

Ngày 7-6, Công an Quận 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM, Công an huyện Nhà Bè bắt Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi, ngụ Quận 4) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Nạn nhân là anh VMH (39 tuổi).

Lợi nhanh chóng bị công an xác định là nghi can và bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, sáng 5-6, một người đến tiệm sắt trong bãi giữ xe trên đường Tôn Thất Thuyết để làm việc thì phát hiện anh H nằm chết dưới đất, trên đầu có vết thương.

Công an sau đó khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng xác định đây là vụ án mạng và truy xét nghi can.

Trưa 6-6, công an phối hợp bắt giữ Lợi khi người này đang lẩn trốn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định anh H là chủ xe ba gác máy, còn Lợi lái thuê. Quá trình làm việc, Lợi bị nạn nhân la mắng nên hai bên mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

