Thông tin mới vụ nữ chủ tiệm áo cưới dùng “chiêu độc” khi bị kẻ trộm giở trò đồi bại

Thứ Sáu, ngày 15/05/2020 13:52 PM (GMT+7)

Sau khi đột nhập vào bên trong nhà lấy trộm tài sản. Thấy nữ chủ nhà nằm ngủ, nam thanh niên đã dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

Căn phòng nơi Rót hiếp dâm nữ chủ nhà.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Rót (SN 1997, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) điều tra về hành vi hiếp dâm. Rót cũng bị cơ quan Công an lập hồ sơ làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/5, Rót đi bộ đến khu vực ấp 2, xã Phong Thạnh tìm tài sản trộm. Khi đến nhà chị T.T.T. (SN 1982) là chủ tiệm áo cưới và trang điểm cho cô dâu, anh ta đột nhập từ phía sau vào nhà lấy trộm điện thoại di động. Rót phát hiện chị T. đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Nạn nhân chống cự, sau đó cắn đứt một phần lưỡi thủ phạm.

Theo lời của nạn nhân, hôm xảy ra sự việc chị nằm ngủ trong phòng một mình thì phát hiện có người đột nhập. Chị chưa kịp phản ứng thì kẻ lạ mặt đã lao đến đè lên người. Nạn nhân kịp thời trấn tĩnh, sau đó bất ngờ cắn đứt một phần lưỡi của kẻ trộm nên anh ta bỏ chạy.

Khi về nhà, Rót nói dối với người thân là bị té xe vì miệng dính máu. Người nhà nói đi đến bệnh viện khám nhưng anh ta không chịu, sau đó cơ quan Công an vào cuộc điều tra làm rõ thủ phạm nên bắt giữ.

Theo người dân, Rót làm công nhân ở Bình Dương. Trước khi xảy ra sự việc, anh ta về thăm nhà và ở lại chơi thì gây ra sự việc.

