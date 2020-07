Chủ tịch một tập đoàn ở Sài Gòn bị đâm thủng bụng, thương tích 57%

Trao đổi về vụ việc, đại diện Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, do vụ việc xảy ra vào buổi tối nên cơ quan CSĐT gặp khó khăn trong việc thu thập hình ảnh, truy bắt hung thủ. Hết thời hạn nhưng không đủ căn cứ để xác định người thực hiện hành vi nên cơ quan điều tra tạm đình chỉ để tiếp tục xác minh chứ không phải án tạm đình chỉ để khép hồ sơ. Còn về việc chậm trễ gửi văn bản thông báo cho bị hại, đại diện Công an quận Tân Bình cho biết đã kiểm điểm, xử lý cán bộ phát hành.