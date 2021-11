Chủ nhà ở An Giang mưu trí khiến tên trộm "sa lưới" khi vừa nhảy lầu

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tên trộm có biệt danh là “Năm Cam” từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Thi (biệt danh là Năm Cam); SN 1995; ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Huỳnh Văn Thi

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên "Năm Cam" nảy sinh ý định đi trộm tài sản của người khác để đáp ứng nhu cầu trên.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 9-11, "Năm Cam" đi đến khu vực thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới thì phát hiện nhà ông Nguyễn Trường Phúc đã khóa cửa rào, cửa chính chỉ khép hờ, nên liền đột nhập vào nhà rồi đến phòng ngủ dưới tầng trệt lục soát lấy trộm 1 sợi dây chuyền bằng bạc, 16 thẻ bảo hiểm y tế cũ và 1,5 triệu đồng.

Lúc này, ông Phúc trên lầu đi xuống tầng trệt lấy thuốc uống, thấy vậy Thi chui vào gầm giường trốn. Phát hiện đồ vật bị xáo trộn và Thi đang trốn dưới gầm giường nên ông Phúc đã nhanh trí điện thoại báo cơ quan công an.

Cán bộ công an đang lấy lời khai "Năm Cam"

Lúc này, Thi chạy lên lầu mở cửa trước rồi nhảy xuống đất hòng tẩu thoát thì bị lực lượng công an vừa đến đúng lúc bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan công an, Thi còn khai nhận ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, y vừa thực hiện trót lọt vụ trộm 1 điện thoại di động và 1 máy tính bảng có tổng trị giá khoảng 6,5 triệu đồng.

Thi là đối tượng từng có 2 tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chu-nha-o-an-giang-muu-tri-khien-ten-trom-sa-luoi-khi-vua-nhay-lau-...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/chu-nha-o-an-giang-muu-tri-khien-ten-trom-sa-luoi-khi-vua-nhay-lau-20211121145217924.htm