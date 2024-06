Chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền bị bắt

Ngày 11/6, bà Danh, Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Quyền, và Ngô Văn Xuân, đại diện của doanh nghiệp này, bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra sau khi thụ lý điều tra vụ án do Công an quận Bình Tân chuyển lên, làm rõ việc nhiều người tố cáo bà Danh và ông Xuân lừa mua những căn hộ xây dựng không phép, sẽ không được cấp sổ đỏ và sắp bị tháo dỡ.

Chung cư Nguyễn Quyền, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ảnh: Tú Khải

Chung cư 13 tầng Nguyễn Quyền ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, do Công ty TNHH Nguyễn Quyền làm chủ đầu tư, thu phí quản lý vận hành. Dự án có 170 căn hộ (14 căn hộ xây dựng trái phép) chưa hoàn thiện hạ tầng và xây dựng không theo thiết kế nên chưa được Sở Xây dựng TP HCM nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Tháng 9/2018, Công ty Nguyễn Quyền bị Thanh tra Sở xây dựng xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng, buộc tháo gỡ phần công trình vi phạm, song chủ đầu tư vẫn bán phần diện tích này.

10 người đã mua 12 căn hộ thuộc tầng trệt, lửng, sau này mới biết căn hộ của mình xây dựng không phép, sẽ không được cấp sổ đỏ và sắp bị tháo dỡ.

