Chồng dùng đá đánh vợ tử vong rồi đến công an đầu thú

Sau khi dùng đá phong thủy đánh vào đầu vợ dẫn đến tử vong, Thăng đến cơ quan công an địa phương để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiều 6/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Thăng, 64 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu để điều tra, làm rõ hành vi dùng đá phong thủy đánh vợ dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình chung sống, thời gian gần đây giữa Thăng và vợ là bà N.T.T., 57 tuổi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng chồng đánh chết vợ.

Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, giữa Thăng và vợ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thăng bức xúc dùng một cục đá phong thủy đập liên tục vào đầu và mặt bà T., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra vụ việc, Thăng đã đến Công an phường Nguyễn An Ninh để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu cơ quan công an xác định bà T. bị chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong do vật cứng đập vào đầu.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

