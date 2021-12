Chồng cầm dao sát hại vợ đang ngủ rồi bỏ trốn

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 19:09 PM (GMT+7)

Theo cơ quan công an, sau khi ra tay sát hại vợ, Lam đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 19/12, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm đã bắt giữ Hoàng Văn Lam (43 tuổi, trú thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng này là bà Đ.T.T (38 tuổi, vợ Lam).

Ngôi nhà nơi bà T. bị chồng sát hại (Ảnh: NLĐ)

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Lam đã dùng dao khống chế, sát hại bà T. khi nạn nhân đang ngủ trong nhà. Gây án xong, Lam bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc sau đó được người dân báo tin tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với Công an xã Lộc Nam và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng truy bắt Lam. Nghi phạm giết người đã bị bắt sau khoảng 2 giờ gây án.

Tại trụ sở công an, Hoàng Văn Lam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận thời gian gần đây giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Mâu thuẫn kéo dài, tình cảm rạn nứt nên Lam đã nảy sinh ý định sát hại vợ.

