Chờ xét xử tội dâm ô, người đàn ông tử vong bất thường

Thứ Tư, ngày 05/06/2019 19:47 PM (GMT+7)

Theo Công an TP.Thái Nguyên, nạn nhân Phạm Văn Sinh bị Công an Thị xã Phổ Yên khởi tố tội danh Dâm ô người dưới 16 tuổi, đang chờ xét xử.

Tiệm may nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngày 5/6, Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường trong tiệm may do người này làm chủ.

Theo Công an TP.Thái Nguyên, khoảng 6h30 sáng cùng ngày, Công an TP.Thái Nguyên nhận được tin báo tại một tiệm may trên đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên phát hiện một người đàn ông tử vong. Danh tính nạn nhân là P.V.S (SN 1973, trú huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội), là chủ tiệm may nói trên.

Khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân, cơ quan công an phát hiện một con dao dính máu, trên cổ tay nạn nhân có vết thương, không có dấu hiệu xô xát tại hiện trường. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tử vong do nạn nhân tự tử.

Đáng chú ý, theo tài liệu của Công an TP.Thái Nguyên, S bị Công an Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khởi tố tội Dâm ô người dưới 16 tuổi, hiện đang chờ xét xử.

Hiện Công an TP.Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc đồng thời thông báo, bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.