Chiêu trò "hợp công" tinh quái của 5 kẻ trộm tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 10:34 AM (GMT+7) Chia sẻ

5 người gồm lái xe, quản lý kho và nhân viên Công ty cổ phần nội thất và xây dựng Trường Phát đã “hợp công”, trộm tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ngày cuối năm 2021, Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội tiếp nhận trình báo của đại diện Công ty cổ phần nội thất và xây dựng Trường Phát về việc doanh nghiệp này bị kẻ gian trộm cắp số lượng lớn sắt hộp kỹ thuật, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. “Số tài sản bị mất và thiệt hại có thể còn lớn hơn nhiều, vì thời điểm dịch bệnh phức tạp, hàng hóa của doanh nghiệp tiêu thụ chậm. Nhưng thời điểm trình báo trước mắt, doanh nghiệp sơ bộ xác định như vậy”, Trung tá Nguyễn Hữu Phương – Phó trưởng CAP Kiến Hưng nhớ lại.

Nhóm trộm táo tợn và tang vật bị thu giữ

Phối hợp cùng đội Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông tiến hành điều tra, CAP Kiến Hưng nhận định, vụ trộm xảy ra trước đó 2 ngày nhiều khả năng có yếu tố nội bộ: cửa kho không có vết cậy phá; nhân chứng quanh khu vực không phát hiện người lạ ra vào công ty. Thêm nữa, nhiều camera đã bị đẩy góc chiếu…lên trời!

Công ty CP nội thất và xây dựng Trường Phát hàng ngày có chừng 10 lao động, làm đủ các bộ phận lái xe giao hàng, tiếp thị, quản lý kho. Cứ tối đến, công ty lại khóa cửa kho và không có nhân viên bảo vệ. Tuy nhiên qua dựng lại hiện trường, cơ quan Công an xác định thời điểm mất trộm tài sản không xảy ra lúc Công ty Trường Phát vắng người. Ít ỏi hình ảnh camera xung quanh Công ty và trong kho thu được dáng vóc “quen quen” của 1, 2 nhân viên chính Công ty này.

“Một mặt tỏ ra chưa phát hiện đối tượng nghi vấn, mặt khác, chúng tôi trao đổi, hướng dẫn đại diện Công ty Trường Phát thông báo thời điểm tất cả công nhân có mặt ở Công ty. Và ngay ngày 31-12-2021, điện thoại của trinh sát hình sự nhận được tin nhắn”, Trung tá Nguyễn Hữu Phương kể.

Lập tức, toàn bộ tổ CSHS và cán bộ đội CSHS CAQ triển khai đến trụ sở Công ty Trường Phát. Hai nghi can Nguyễn Văn Châu (SN 1997, quê quán huyện Ân Thi, Hưng Yên) và Đỗ Xuân Huấn (SN 1994, quê quán Thanh Ba, Phú Thọ), được chở riêng” bằng xe máy, và được tách ngay khi đưa về trụ sở CAP Kiến Hưng. Số công nhân còn lại được chở bằng xe bán tải, cũng về CAP để phục vụ công tác điều tra.

Động thái bất ngờ và hết sức quyết liệt của cơ quan Công an đã phát huy hiệu quả. Loanh quanh một hồi, trước những chứng cứ, tài liệu cơ quan Công an thu thập, Nguyễn Văn Châu và Đỗ Xuân Huấn đã phải khai nhận hành vi trộm cắp; và khai thêm 3 đồng phạm – đồng nghiệp là Nguyễn Khắc Giáp (SN 1985, quê quán Đô Lương, Nghệ An); Trần Văn Dần (SN 1987, quê quán Lý Nhân, Hà Nam), và Dương Văn Điệp (SN 1999, quê quán Ân Thi, Hưng Yên),

Lời khai của các đối tượng thể hiện, nhận thấy sơ hở của Công ty Trường Phát trong công tác quản lý vật tư, tài sản, Châu và Huấn nảy ý định trộm cắp. Thực hiện tội phạm và đảm bảo…chắc ăn, cặp đôi bàn bạc, rủ Dần, Điệp, Giáp tham gia.

Đầu tiên, nhóm nhân viên biến chất này dùng gậy chọc, chỉnh các mắt camera khỏi vị trí để các vật tư giá trị. Vô hiệu hóa được thiết bị điện tử này, nhóm trộm lên kế hoạch dùng chính xe ô tô của Công ty để vận chuyển vật tư ra ngoài, lẫn với các chuyến hàng đi giao cho khách. Ngày 29-12-2021, màn kịch diễn ra trót lọt; và các đối tượng mang tài sản đi bán cho chính 1 đại lý của Công ty Trường Phát, được mấy chục triệu đồng, chia nhau ăn tiêu. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã thu hồi được số lượng lớn tài sản bị đánh cắp.

“Mặc dù đang là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng ngay khi nhận được trình báo, CAP Kiến Hưng, CAQ Hà Đông đã hết sức nhiệt tình, trách nhiệm, nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm trộm cắp tài sản của Công ty. Chúng tôi hết sức cảm kích và chân thành cảm ơn CATP Hà Nội, CAQ Hà Đông và CAP Kiến Hưng; các đồng chí đã nêu cao tinh thần vì cuộc sống bình yên, vì nhân dân phục vụ”, bà Hoàng Thị Tuyết Mai – đại diện Công ty Trường Phát bày tỏ trong lá thư cảm ơn gửi đến CAQ Hà Đông, ngày 3-1-2022.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/chieu-tro-hop-cong-tinh-quai-cua-5-ke-trom-tai-san-tri-gia-hon-100-trieu-...Nguồn: https://anninhthudo.vn/chieu-tro-hop-cong-tinh-quai-cua-5-ke-trom-tai-san-tri-gia-hon-100-trieu-dong-post492111.antd