Chiếm đoạt tiền bằng chiêu trò 'hướng dẫn vay tiền qua mạng'

Với thủ đoạn mạo danh là nhân viên ngân hàng cho vay vốn, các đối tượng lừa đảo dẫn dắt người bị hại chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp, bắt giữ thành công hai đối tượng.

Các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật

Theo điều tra, ngày 25/10/2022, trong khi lướt Facebook ông Triệu Văn Hưởng, trú tại Nà Rẫy, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thấy xuất hiện tài khoản “Ngân hàng BIDV cho vay vốn với số tiền 200.000.000đ”. Liên hệ với tài khoản này, anh Hưởng được giới thiệu liên hệ với Zalo “Trần Văn Thống” số điện thoại 0784384008 để hỗ trợ.

Để vay được 200.000.000đ “Thống” yêu cầu ông Hưởng cung cấp ảnh CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP gửi về số điện thoại của ông Hưởng nhằm mục đích liên kết Ví Zalo Pay của đối tượng với tài khoản ngân hàng của ông Hưởng. Ngay sau đó tài khoản của ông Hưởng đã bị trừ 20.000.000đ là khoản phí để thực hiện hồ sơ. Đối tượng đã rút thành công 5.000.000đ vì hạn mức mỗi lần rút qua ví ZaloPay chỉ được 5 triệu, nếu muốn giao dịch tiếp thì cần xác thực định danh điện tử đối với tài khoản zalo. Do tài khoản ảo được tạo bằng sim rác, số tiền 15 triệu đồng đã bị đóng băng trong ví zalo đó.

Sau đó, đối tượng yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm 14.200.000đ tiền phí giải ngân khoản vay vào số tài khoản 1029955236, mang tên Phạm Thanh Hợp mở tại Vietcombank. Thực hiện theo yêu cầu của đối tượng, ông Hưởng vẫn chưa nhận được khoản vay và tiếp tục được “Thống” hướng dẫn liên hệ với Zalo “Nguyễn Công Đăng” qua số điện thoại 0768551830 để được hỗ trợ.

Với nhiều lý do khác nhau, “Đăng” yêu cầu ông Hưởng chuyển 03 lần với tổng số tiền 10.600.000đ mà vẫn không nhận được tiền giải ngân. Các đối tượng tiếp tục yêu cầu ông Hưởng chuyển thêm số tiền 1.500.000đ nhưng nghi ngờ bị lừa ông Hưởng đã không chuyển tiền. Ngày 26/10/2022, ông Hưởng đến cơ quan Công an để trình báo sự việc, tổng số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt là 44.800.000đ.

Sau gần 30 ngày điều tra khám phá, ngày 24/11/2022 với sự phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an cơ sở, 2 đối tượng: Hứa Văn Ngọc Thảo, sinh năm 2002, trú tại xã Duy Phước và Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2003, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã bị bắt và di lý về Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Hứa Văn Ngọc Thảo khai nhận: “Trong 01 tuần chạy quảng cáo trên Facebook thì nhận được hằng trăm tin nhắn vay tiền của người có nhu cầu. Nhiều người cũng không tin vì từng bị lừa, hoặc thấy mức phí cao nên không vay. Khi con mồi sập bẫy, Thảo chủ động gửi thẻ nhân viên ngân hàng giả của mình cho bị hại để tạo lòng tin, rồi vẽ ra các khoản phí thực hiện hồ sơ, phí giải ngân và lừa chuyển tiền… mỗi hồ sơ trung bình là 1.500.000đ. Đây là lần đầu tiên lừa bị hại được nhiều tiền như thế”.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Trường khai nhận: “Đã thực hiện trên 10 vụ lừa đảo bằng cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí hồ sơ vào tài khoản. Nếu nạn nhân nghi ngờ, yêu cầu gọi cuộc gọi video để kiểm chứng thì sẽ cắt mọi liên lạc.”

Hai đối tượng cũng khẳng định nếu như bị hại không cung cấp mã OTP thì các đối tượng cũng không thể chiếm đoạt được tiền trong tài khoản.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/chiem-doat-tien-bang-chieu-tro-huong-dan-vay-tien-qua-mang-post524635.antd