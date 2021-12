Chia sẻ đứt ruột của mẹ và người thân cháu bé bị nhân tình của cha bạo hành

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 16:59 PM (GMT+7)

Em tôi ngất nhiều lần và sau đó gia đình chúng tôi đến nhận dạng thi thể cháu mà đau lòng. Có lẽ là ám ảnh suốt đời vì cháu tôi chết rất thương tâm, vết thương cũ và mới khắp người....

Ngày 28-12, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM cho biết, đã tiếp nhận đơn yêu cầu hỗ trợ pháp lý của chị N.T.H. (SN 1985, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc con gái chị là N.T.V.A. (SN 2013) bị bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành dẫn đến đến tử vong.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, cho biết đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Đơn của chị H. được gởi đến Hội vào ngày 27-12 và gia đình cũng chỉ biết được nguyên nhân tử vong của cháu H., ngoài ra chưa được cơ quan điều tra cung cấp thêm vấn đề nào khác.

Trong đơn, chị H. cho biết chị chỉ nghe công an tạm giữ chồng cũ của chị là N.K.T.T., sau đó cho về. Quá uất ức trước cái chết của con gái, đơn gửi đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM, chị H. đề nghị làm rõ hành vi của ông T. và bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang.

Chị H. cho biết chị và chồng cũ N.K.T.T kết hôn vào năm 2012 và đến năm 2013 chị sinh con gái N.T.V.A. Quá trình chung sống, chị và chồng cũ có 2 con chung, một trai một gái. Do cuộc sống không hợp nên tháng 8-2020 chị và chồng cũ ly hôn, con gái sống với cha và con trai (hiện nay 6 tuổi) sống với mẹ.

Từ lúc ly hôn đến thời điểm cháu mất, chị H. không được gặp con. Lần cuối cùng chị gặp con gái là ở trường học và hai mẹ con ôm nhau khóc.

Anh Nguyễn Quang Vinh (anh trai chị H.) nghẹn ngào kể: "Khi sự việc xảy ra, công an có gọi cho em gái tôi nói lên phường 22, quận Bình Thạnh có việc. Em tôi nghi có chuyện chẳng lành, hỏi lại thì được thông báo con gái bị bạo hành dẫn đến tử vong. Em tôi ngất nhiều lần và sau đó gia đình chúng tôi đến nhận dạng thi thể cháu mà đau lòng. Có lẽ là ám ảnh suốt đời vì cháu tôi chết rất thương tâm, vết thương cũ và mới khắp người....".

Gia đình anh Nguyễn Quang Vinh chỉ được công an thông báo cháu V.A. tử vong do phù phổi kèm theo nhiều vết bầm tím. Cũng theo anh Vinh, khi sự việc xảy ra, cháu V.A. được đưa vào bệnh viện V. (phường 22, quận Bình Thạnh) và cháu đã tử vong nên bác sĩ thông báo cho công an.

Nhiều người và gia đình rất đau lòng và bức xúc trước cái chết tức tưởi của bé V.A

"Sau khi nhận dạng cháu, chúng tôi đã tổ chức an táng cho cháu V.A. ở nghĩa trang tại Bình Dương. Em gái tôi suy sụp nên đã về nhà cha mẹ ruột ở Vũng Tàu, chờ kết luận của cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ có đơn yêu cầu viện kiểm sát, công an các cấp vào cuộc nhằm mở rộng điều tra vụ án có đồng phạm hay không?" - anh Vinh cho biết.

Ngày 28-12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang về tội "Hành hạ người khác". Tại cơ quan điều tra, Trang khai để dạy con của người tình, Trang mua roi mây về giấu trong căn hộ. Ngày 22-12, Trang dạy cháu A. học bài, cháu làm sai thì bị Trang đánh.

Phát hiện cháu A. rơi vào tình trạng nặng nên Trang gọi cho cha cháu là ông T. về đưa đi bệnh viện nhưng cháu không qua khỏi.

Tối 27-12, các cư dân ở chung cư nơi cháu A. sinh sống trước khi tử vong đã thắp hương tưởng nhớ cháu.

