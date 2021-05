Trắng đêm phục kích phá vụ án ma túy lớn nhất ở Cà Mau

Thành tích triệt phá vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Cà Mau góp phần vào hoạt động ra quân đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử do Giám đốc Công an tỉnh phát động.

Ngày 17-5, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, thời gian gần đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TP Cà Mau đã phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Thế nhưng, để lần theo dấu vết của nhóm đối tượng này, lực lượng trinh sát gặp không ít khó khăn, bởi chúng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn giao dịch, liên tục thay đổi chỗ ở địa điểm.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an TP Cà Mau, lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày đêm cùng cán bộ, chiến sĩ theo dõi tình hình hoạt động của nhóm đối tượng trên, từ đó đề ra các phương án từng bước tiếp cận.

Các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, phù hợp với từng nhiệm vụ đã được phân công vào thực hiện kế hoạch. Nhiều đêm, để lần theo dấu vết, các trinh sát đành phải nén cơn đói hay uống vội ngụm nước, thức trắng để thu thập chứng cứ, phác thảo phương thức, thủ đoạn của bọn vận chuyển trái phép chất ma túy trên, xây dựng kế hoạch vây bắt.

Trưa 16-5, các trinh sát phát hiện có người chạy xe ôm chở một thanh niên lưu thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau kèm theo 2 thùng hàng. Đối tượng ngồi phía sau luôn nhìn dáo dác.

Cách phía trước không xa, cũng có 1 thanh niên điều khiển xe máy chạy một mình với đôi mắt liên tục nhìn xung quanh, cảnh giới người nghi vấn cho xe chạy phía sau. Xác định 2 thanh niên khả nghi nên các mũi trinh sát bất ngờ áp sát, khống chế không cho đối tượng ngồi sau xe ôm trở tay. Cách đó không xa, đối tượng điều khiển xe phía trước định tăng tốc bỏ chạy nhưng cũng đã bị các trinh sát kịp thời khống chế.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng ngồi phía sau xe ôm khai tên Nguyễn Đức Lợi (SN 1995; tạm trú xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), còn đối tượng chạy xe phía trước làm nhiệm vụ cảnh giới là Bùi Hoàng Nam (SN 1989; ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình).

Kiểm tra trong 2 thùng mỡ bò, lực lượng chức năng thu giữ 2 bịch nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, có trọng lượng khoảng 2kg cùng một số tang vật khác.

Kiểm tra nhanh, Nam và Lợi đều có sử dụng ma túy. Theo hồ sơ, Lợi từng có 2 tiền sự bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Khám xét nơi ở của Nam, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 gậy 3 khúc bằng kim loại và một số tang vật có liên quan. Đây khối lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng Công an TP Cà Mau bắt được từ trước đến nay. Thành tích trên góp phần vào hoạt động ra quân đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ bầu cử do Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát động.

