“Chất chơi” của “ông trùm” trong đường dây ma túy bị thu 6 súng, 1 lựu đạn

Thứ Sáu, ngày 10/07/2020 10:01 AM (GMT+7)

Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường 1 dây tội phạm có tổ chức, thu giữ 6 khẩu súng, 1 lựu đạn và 6 kg ma túy tổng hợp. Đặc biệt, “ông trùm” trong đường dây này còn lôi kéo cả vợ và người tình tham gia giúp sức cho mình.

Quy mô khủng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an; Công an quận 12 (TP.Hồ Chí Minh); đội 6, cục Điều tra chống buôn lậu, tổng cục Hải quan; đoàn 3 thuộc cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phá thành công 1 chuyên án tại TP.Hồ Chí Minh.

Trước đó, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, trinh sát xác định, các đối tượng trong đường dây này rất liều lĩnh, cảnh giác, tổ chức hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau. Bên cạnh đó, chúng còn sử dụng dao, kiếm và súng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ… Sau hàng tháng trời lăn lộn, kiên trì theo dõi di biến động của các đối tượng, nắm bắt quy luật, phương thức thủ đoạn của bọn chúng, đến cuối tháng 6 vừa qua, ban chuyên án đã quyết định “cất vó”.

Theo đó, khoảng 8h45 ngày 30/6, lực lượng chức năng đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Phong (SN 1967, trú tại phường 7, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh), đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Tại đây, cảnh sát thu giữ trong túi quần của Phong có một gói nilon chứa tinh thể không màu. Phong khai nhận, đây là số ma túy tổng hợp vừa mua của 1 đối tượng tên là Toàn ở quận 12. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong, ban chuyên án phát hiện thu giữ thêm một lượng lớn ma túy tổng hợp. Tổng cộng, số tang vật thu giữ của Phong là 0,5 kg ma túy “đá”, cùng một số vật chứng liên quan.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Trần Thanh Phong, quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt giữ thêm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hợp Toàn (tức Đen, SN 1975); Tô Hoài Đức (SN 1988); Phạm Minh Sang (SN 1987); Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1994); Phan Thị Xuân (SN 1977, cùng trú tại TP.Hồ Chí Minh). Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng này, cảnh sát thu giữ thêm 5,5 kg methamphetamine (ma túy tổng hợp), 6 khẩu súng, 23 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 1 roi điện, 4 kiếm nhật, 3 ô tô cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Lôi kéo 2 “chân dài” vào đường dây

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, trong số 6 đối tượng bị bắt thì Nguyễn Hợp Toàn được xác định có vai trò cầm đầu, điều hành đường dây ma túy này. Ngoài ra, Toàn còn lôi kéo cả vợ và bạn gái cùng tham gia đường dây. Trong đó, đối tượng Phan Thị Xuân chính là vợ Toàn và Nguyễn Thị Diệu Hiền là bạn gái của hắn. Hai “chân dài” này có nhiệm vụ cất giữ ma túy cho Toàn.

Bên cạnh đó, 2 đối tượng Tô Hoài Đức và Phạm Minh Sang được xác định là “đầu dưới”, thường xuyên mua ma túy của Toàn để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tài liệu trinh sát cho thấy, Toàn rất có kinh nghiệm trong việc mua bán ma túy, từng hoạt động ở lĩnh vực này trong thời gian khá dài. Vì vậy, hắn rất mưu mô, xảo quyệt, nhiều chiêu trò để đối phó với lực lượng chức năng. Hắn chỉ sử dụng xe ô tô cá nhân để vận chuyển ma túy và luôn mang theo súng bên người. Quá trình di chuyển, Toàn thường phóng với tốc độ rất nhanh, vì vậy việc theo dõi di biến động của hắn gặp không ít có khăn. Có phi vụ thì Toàn trực tiếp đi giao dịch, vận chuyển ma túy, nhưng cũng có phi vụ thì hắn chỉ đạo đàn em đi thay.

Sau khi nhận ma túy, Toàn chia nhỏ ra, rồi mang “hàng” đi cất giấu tại nhiều địa điểm khác nhau. Các địa điểm này là do Toàn hoặc “đệ tử” của hắn đứng ra thuê để tàng trữ “hàng trắng”. Toàn cho lắp camera xung quanh các “sào huyệt” để theo dõi, nắm bắt tình hình, nếu phát hiện có điều gì bất thường, hắn sẽ chuyển phương án đối phó. Ngay cả khi đi ra khỏi nhà, Toàn cũng thường xuyên vào camera để quan sát động tĩnh xung quanh nơi chứa “hàng”. Chính vì sự manh động, tinh quái của đối tượng cho nên phương án bắt giữ chúng phải được tính toán hết sức tỉ mỉ, tuyệt đối bí mật, bất ngờ và phải đảm bảo an toàn.

Tại thời điểm bị bắt, Toàn đang điều khiển xe ô tô BKS 51G-888.38, thu giữ bên trong xe 1 khẩu súng kim loại hiệu ZORAKI R2-TD, 12 viên đạn, 4 ĐTDĐ, 2 gói nilon chứa ma túy cùng nhiều vật dụng liên quan dùng để phân chia, sử dụng ma túy.

Hiện nay, cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan tập trung đấu tranh, khai thác mở rộng, xác minh truy bắt triệt để đối tượng trong đường dây tội phạm trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, “ông trùm” Nguyễn Hợp Toàn nổi tiếng ăn chơi, xài đồ hiệu. Hắn sở hữu những chiếc ô tô hạng sang, thay xe như thay áo. Cả ba chiếc ô tô bị thu giữ trong vụ án này đều là xe của Toàn. Thậm chí, những lúc vui hoặc có phi vụ làm ăn thành công là Toàn lại tổ chức cho đàn em “xõa tới bến”. Đặc biệt, có cả những bữa tiệc “đá” để cuộc vui thêm hoành tráng và thể hiện “chất chơi” của “ông trùm”.

