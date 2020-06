Đang bị truy nã, "ông trùm" số má vẫn cùng vợ hờ điều hành đường dây ma túy "khủng"

Thứ Năm, ngày 04/06/2020 14:00 PM (GMT+7)

Dù bị Bộ Công an truy nã về hành vi liên quan đến mua bán ma túy, "ông trùm" Nguyễn Mạnh Cường vẫn thu nhận đàn em, dùng "hàng nóng" áp tải ma túy mang đi bán.

"Ông trùm" Nguyễn Mạnh Cường tại trụ sở công an.

Ngày 4/6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây mua bán ma túy "khủng" trên địa bàn.

Theo Công an TP.Hải Phòng, khoảng 9h ngày 29/5, tổ công tác số 1 gồm các trinh sát của phòng PC02 phối hợp với Phòng 5 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Đội kiểm soát - Cục Hải quan, Công an huyện Tiên Lãng, Công an huyện An Lão và Trạm CSGT Quang Trung - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại Trạm thu phí cao tốc thuộc địa phận huyện An Lão.

Các đối tượng gồm: Bùi Đăng Tài (SN 1992, trú tại số 320 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Phùng Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 10 bánh heroin (có trọng lượng 3,5kg) và 8kg ma túy đá.

Ngay sau khi tổ công tác số 1 thu “mẻ lưới” lớn, tổ công tác số 2 đã triển khai lực lượng bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng cầm đầu. Tang vật thu được gồm: 18.000 viên hồng phiến, 470,56 gam heroin, 58,88 gam ma túy đá, 20 viên thuốc lắc, 1 súng, 77 viên đạn cùng các tang vật có liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, trú tại Khu 2, phường Phú Thư, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là "ông trùm" cầm đầu ổ nhóm tội phạm này đã nhanh chân bỏ trốn.

Nguyễn Thị Huệ, Bùi Đăng Tài và Phùng Văn Tuấn cùng tang vật bị thu giữ.

Qua 4 ngày truy bắt, đến ngày 2/6, tại xã Hồng Khê, Bình Giang, tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng đã tóm gọn "ông trùm" Nguyễn Mạnh Cường.

Qua xác minh, Nguyễn Mạnh Cường từng có 2 tiền án về các tội: gây rối trật tự công cộng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, Cường còn là đối tượng trong chuyên án và bị truy nã theo quyết định truy nã số 23 ngày 24/9/2019 của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an về tội mua bán tại Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình trốn nã, Cường không thể ở Hải Dương mà đành phải dạt xuống Hải Phòng, thuê nhà ở xóm Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Huệ (SN 1982, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Với sự giúp sức đắc lực của “vợ hờ”, Cường đã biến nơi đây thành điểm tập kết “hàng”.

Theo Công an TP.Hải Phòng, đôi vợ chồng này đều là những kẻ manh động, thường có “hàng nóng” trong người. Mỗi lần đi giao dịch, chúng thường xuyên thay đổi phương tiện. Còn những kẻ vận chuyển ma túy chính là Bùi Đăng Tài và Phùng Văn Tuấn, cả 2 đều là những kẻ dính tới ma túy, sở hữu trong tay nhiều mối quan hệ liên quan đến các đối tượng “máu mặt” về ma túy và các mánh khóe để đối phó với lực lượng chức năng. Mỗi lần giao hàng, Huệ chuẩn bị cực kỳ cẩn thận, thường xuyên thay đổi hành trình, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Lực lượng công an đã bắt giữ cả 4 đối tượng nói trên và đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường, Huệ, Tuấn, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được phòng PC02 điều tra, mở rộng.

Nguồn: http://danviet.vn/dang-bi-truy-na-ong-trum-so-ma-van-cung-vo-ho-dieu-hanh-duong-day-ma-tuy-khung...Nguồn: http://danviet.vn/dang-bi-truy-na-ong-trum-so-ma-van-cung-vo-ho-dieu-hanh-duong-day-ma-tuy-khung-5020204613588704.htm