Cướp giật xong, lấy tài sản rồi đến khách sạn trả giấy tờ cho du khách

Một mình một xe máy đảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM để tìm"mồi", thấy nữ du khách người Anh đeo giỏ xách đang đi bộ trước cửa Nam chợ Bến Thành, Nguyễn Công Danh (SN 1990, ngụ Q7) liền áp sát, giật giỏ xách rồi tẩu thoát. Sau đó, gã lục giỏ xách lấy những món đồ giá trị, riêng giấy tờ tùy thân thì đem ném trước cửa khách sạn nơi nạn nhân lưu trú.

Tên cướp giật không thể ngờ với khả năng truy xét tài tình của các trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q1 và Công an P.Bến Thành, chưa đầy một ngày sau khi gây án, hắn đã phải tra tay vào còng.

Thất nghiệp, túng quẫn nên Nguyễn Công Danh nảy sinh ý đồ đi cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Đầu giờ chiều 20-2-2022, Danh điều khiển xe máy BS: 53X9-9358 từ nơi cư trú trên đường Lê Văn Lương (P.Tân Kiểng, Q7) sang nhiều tuyến đường ở trung tâm Q1, tìm người đi đường mang theo tài sản giá trị, có sơ hở để ra tay cướp giật.

Đến trước khu vực cửa Nam chợ Bến Thành (P.Bến Thành, Q1), Danh phát hiện bà Helen Kavanagh (SN 1961, quốc tịch Anh) đang đi bộ, đeo một giỏ xách. Gã lập tức điều khiển xe máy áp sát, giật phăng giỏ xách của nạn nhân, khiến giỏ bị đứt dây, rồi tăng ga bỏ chạy, mặc do nữ du khách đuổi theo và tri hô.

Camera ghi lại cảnh đối tượng rình rập, giật tài sản của bà Helen

Đoạt được tài sản, Danh chạy xe thẳng về nơi cư trú. Tại đây, đối tượng kiểm tra giỏ xách thì thấy có 2 ĐTDĐ iPhone 13 Pro Max và iPhone 11 Pro, 1 cặp mắt kính hàng hiệu, 1,2 triệu đồng, chiếc ví nhỏ (trong có 2 thẻ phòng khách sạn, ghi địa chỉ khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q1) và 2 thẻ ngân hàng mang tên bà Helen. Đề phòng bị phát giác, Danh bật chế độ máy bay trên 2 ĐTDĐ vừa cướp giật, bỏ vào túi xách cất giấu tại nhà. Còn số tiền 1,2 triệu đồng thì gã đem tiêu xài cá nhân.

Đến tối cùng ngày, Danh đem chiếc ví nhỏ đựng thẻ phòng khách sạn và thẻ ngân hàng đến trước cửa khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quăng trả lại cho nạn nhân. Anh Trần Minh Đan (SN 2000; nhân viên bảo vệ khách sạn) nhặt được số thẻ trên, đem giao cho lễ tân trả lại bà Helen.

Nguyễn Công Danh

Về phần nạn nhân, sau cú giật nhanh và bất ngờ, bị mất hết tài sản nên vô cùng hoang mang, đã đến trụ sở Công an P.Bến Thành trình báo sự việc. Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an Q1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận phối hợp với Công an P.Bến Thành khẩn trương vào cuộc truy xét, bắt giữ tên cướp táo tợn.

Từ việc nhận định, khoanh vùng chính xác cũng như việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngay sáng hôm sau, các trinh sát đã bắt được Danh, thu hồi 2 ĐTDĐ, cặp mắt kính và giỏ xách của nạn nhân. Trước những chứng cứ rõ ràng, không thể chối cãi, Danh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trả lời về số tiền mặt 1,2 triệu đồng, y khai đã tiêu xài hết.

Tang vật và phương tiện gây án

Khi nhận lại tài sản, bà Helen rất vui mừng và hết lời khen ngợi sự tích cực vào cuộc điều tra của các chiến sĩ công an Việt Nam. Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Công Danh về hành vi cướp giật tài sản. Do nạn nhân là người nước ngoài nên Cơ quan CSĐT Công an Q1 đã bàn giao vụ việc và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

