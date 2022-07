Chân tướng giật mình của gã thợ hàn xì

Với vỏ bọc làm thợ hàn xì, đối tượng Miên biến xưởng sản xuất thành lò chế tạo và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Hải Dương ngày 22-7 thông tin ban đầu về việc đấu tranh thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Bùi Văn Miên (SN 1968, quê quán Kim Bôi, Hòa Bình; thuê nhà tại xã Bắc An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương), làm nghề hàn xì có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tài liệu trinh sát cho thấy, lợi dụng vỏ bọc là thợ hàn xì, Miên câu kết với một số đối tượng ở Kim Bôi chế tạo, tàng trữ, mua bán súng tự chế đạn hoa cải. Xây dựng và triển khai chuyên án đấu tranh, khoảng 16h30 ngày 12-7, tại địa bàn xã Bắc An, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Chí Linh phát hiện nghi vấn và kiểm tra đối tượng Lê Thanh Hồng (SN 1988, ở xã Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương).

Đúng như nhận định, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng tự chế bắn đạn “hoa cải”. Khai thác nóng, Hồng tường trình vừa mua súng của Bùi Văn Miên với giá 15 triệu đồng.

Khám xét nhà Miên, lực lượng Công an thu giữ 8 khẩu súng tự chế bắn đạn “hoa cải”, trong đó có 4 khẩu cắt ngắn nòng cùng 25 viên đạn đã thành phẩm, 24 vỏ đạn, 1 gói thuốc nổ và nhiều máy móc, công cụ sử dụng để chế tạo súng (máy khoan, máy cắt, máy hàn…).

Tại cơ quan Công an, Miên khai nhận, ngoài việc tự chế tạo súng, anh ta còn mua các bộ phận súng gồm vỏ đạn, nòng súng, củ cò, báng súng, ốp tay cầm súng, viên chì, thuốc nổ… của một số đối tượng trú tại Kim Bôi, Hòa Bình về lắp ráp, tự chế thành súng để bán.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định trong 9 khẩu súng thu giữ, có 4 khẩu súng là vũ khí quân dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương điều tra theo thẩm quyền. Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu, ngày 19-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Miên về tội Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

