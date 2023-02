Chân dung nghi phạm cướp ở cửa hàng Thế giới di động ở Vĩnh Phúc

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Hoà.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động tại tỉnh Vĩnh Phúc tối 13/2.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 12h30 ngày 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc đối tượng cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tối 13/2 đã lẩn trốn vào TP Đà Lạt.

Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng Xác định đối tượng đã rời khỏi TP Đà Lạt từ lúc 13h ngày 14/2 nên các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng vây bắt, đón lõng đối tượng trên toàn tỉnh.

Camera an ninh ghi lại cảnh Hoà gây ra vụ cướp ở Vĩnh Phúc.

Đến 15h35 phút, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được đối tượng nghi vấn tại đèo Bảo Lộc cách TP Đà Lạt khoảng 130 cây số, khi đang bỏ trốn về TP Hồ Chí Minh, đồng thời thu giữ được nhiều vật chứng liên quan đến vụ cướp.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Hòa (SN 1996 tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và đã thực hiện vụ cướp tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào tối ngày 13/2.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm các thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý theo thẩm quyền.

