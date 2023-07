Cảnh báo của công an sau vụ tài xế xe ôm bị sát hại dã man ở Hà Nội

Công an TP.Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Nghi phạm trong vụ án này là Lê Văn Công (SN 1990, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Nạn nhân là anh Đặng Đông D. (SN 1998; quê xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) - làm nghề xe ôm công nghệ.

Công tại cơ quan công an

Thông tin về quá trình phá vụ án, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ án, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, qua nhiều nguồn tin, xác minh, bắt giữ được nghi phạm.

“Khi khám nghiệm hiện trường chúng tôi xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Gây án xong nghi phạm vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh nên việc truy dấu vết cực kỳ khó khăn.

Chúng tôi phải khoanh vùng các đối tượng từng có tiền án tiền sự, đặc biệt là các đối tượng nghiện hút để sàng lọc đối tượng trên địa bàn.

Từ các manh mối xâu chuỗi lại, chúng tôi đã bắt được Lê Văn Công”, vị này nói và cho biết, nghi phạm từng đi cai nghiện bắt buộc.

Theo lãnh đạo Phòng PC02, thời gian qua đơn vị đã nhiều lần cảnh báo tới lực lượng xe ôm, shipper hoạt động trên địa bàn toàn TP.Hà Nội phải thận trọng để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, khi nhận khách, tài xế xe ôm cần thông báo cho người cùng hành nghề, tổng đài, cảnh giác đối với khách là nam giới đi về vùng hẻo lánh, không đi khách giờ muộn. Khi hành nghề cần bật ứng dụng mà hãng xe ôm đã phát hành. Nếu tắt ứng ụng sẽ mất hành trình, khi hậu quả xảy ra sẽ không phát hiện được.

Công thực nghiệm lại hiện trường

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đánh giá cao nỗ lực điều tra của Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Đông Anh trong việc điều tra khám phá nhanh vụ án và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm giết người, cướp tài sản.

"Đối tượng và nạn nhân không quen biết, vụ án xảy ra vào đêm tối khó truy vết. Xuất phát từ hiện trường, khám nghiệm, thu thập chứng cứ liên quan bằng các biện pháp nghiệp vụ, vụ án được khám phá nhanh", thiếu tướng Tùng nói.

Theo thiếu tướng Tùng, trong vụ án này, nghi phạm rất mạnh động, đã cắt cổ nạn nhân, cắt đứt tất cả các tĩnh mạch, sau đó đâm nạn nhân 3 nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong, nghi phạm còn kéo nạn nhân vào bãi cỏ rồi mới bỏ trốn.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng cho hay, sau 4 năm, Hà Nội lại mới xảy ra vụ giết xe ôm, cướp tài sản. Công an TP.Hà Nội những năm qua liên tục cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác. Ông cũng nhấn mạnh, những đối tượng có ý định gây tội ác nên dừng lại bởi các vụ án Công an Hà Nội điều tra rất nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Với việc phá nhanh vụ án, bắt giữ nghi phạm gây án, lực lượng điều tra vụ án đã nhận được Thư khen từ Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và Thành ủy, UBND TP.Hà Nội.

Theo Công an TP.Hà Nội, vào khoảng 20h tối 16/7, Lê Văn Công chuẩn bị 1 con dao từ nhà để vào trong túi mang theo người, sau đó bắt xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình. Tại đây, Công lang thang đi bộ quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Thấy anh Đặng Đông D. mặc áo xe ôm công nghệ hãng Be đang điều khiển xe máy một mình, Công thuê chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng. Khi đến đường vắng tại thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), Công dùng dao tấn công anh D. Khi nam tài xế vung tay chống cự, Công đâm liên tiếp 3 phát vào vùng bụng trái, sườn trái và lưng. Thấy nạn nhân nằm ngã gục xuống đất, Công kéo nạn nhân vào bờ cỏ, sau đó lấy điện thoại, túi xách (bên trong có 50.000 đồng) rồi điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của anh D. xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh Việt Trì, Phú Thọ. Sau khi gây án, Công về nhà cất giấu con dao gây án tại nhà riêng.

