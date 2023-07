Vụ clip cô gái ở Hậu Giang bị đánh: Bị can còn lại đã ra đầu thú

Chiều 18-7, liên quan clip cô gái ở Hậu Giang bị đánh, nguồn tin của PLO cho biết bị can còn lại đã đến Công an TP Vị Thanh đầu thú vào ngày 17-7.

Đó là bị can Trương Thanh Thiên (21 tuổi, ngụ phường 7, TP Vị Thanh), chồng của bị can Võ Thiên Kim. Cả hai đã bị Cơ quan CSĐT khởi tố tội cố ý gây thương tích.

Ngày 17-7, bị can Trương Thanh Thiên đã đến Công an TP Vị Thanh đầu thú.

Trước đây một tuần, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thông tin Công an TP Vị Thanh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiên và Kim.

Tuy nhiên, do đang mang thai tám tháng nên Kim được cơ quan công an cho tại ngoại, còn Thiên thời điểm sau khi xảy ra vụ việc đã bỏ trốn.

Như PLO đưa tin, trước đó, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh một cô gái bị đôi nam nữ tấn công bằng tay, nón bảo hiểm vào vùng đầu gây xôn xao dư luận.

Vụ việc xảy ra vào tối 3-7, theo đó, chị ĐTTL (19 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ) đến ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường 4, TP Vị Thanh. Lúc này, vợ chồng Thiên, Kim đến nơi và gọi chị L ra gặp mặt.

Lời qua tiếng lại, vợ chồng Thiên và Kim đã đánh L bằng tay và nón bảo hiểm, gây thương tích 6%.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Vị Thanh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời những người liên quan về làm việc.

Theo tìm hiểu, trước đây, ba người có mối quan hệ là bạn bè. Tuy nhiên, Kim nghi ngờ và cho rằng L có mối nảy sinh tình cảm riêng tư với chồng Kim nên nhiều lần nói chuyện riêng và có lời nói xúc phạm lẫn nhau.

