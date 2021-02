Thiếu tiền trả nợ và đánh bạc, mang dao đâm hàng xóm cướp tài sản

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 20:00 PM (GMT+7)

Sau gần 5 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy nóng, các trinh sát hình sự, điều tra viên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã lật tẩy hành tung đối tượng sử dụng hung khí tấn công người khác để cướp tài sản.

Trước đó vào khoảng 3h30 sáng 3/2, bà Trần Thị Chua (SN 1976), trú ở khu phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh rời nhà đi bộ ra chợ Xổm ở phía biển để mua tôm, cá của những ngư dân trở về bến bãi sau chuyến đi khai thác hải sản.

Trong lúc bà Chua đang đi trên đường, bất ngờ vùng lưng và đùi nhói đau bởi nhiều vết đâm liên tiếp từ phía sau. Bị thương nên bà Chua quỵ ngã xuống mặt đường và chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng một người đã trùm kín bằng áo đi mưa bằng nhựa màu xanh mực.

Trước khi tẩu thoát, hung thủ đã cướp đoạt chiếc ví da của nạn nhân, bên trong có 15 triệu đồng và 1 chiếc nhẫn vàng.

Nghe tiếng kêu la của bà Chua, một số người dân ở gần đó bật dậy, mở cửa bước ra ngoài đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu và điều trị vết thương, đồng thời khẩn báo cho Công an phường Ba Ngòi.

Hung thủ gây án Nguyễn Thị Lãnh sau khi bị bắt giữ

Hơn 10 phút sau đó, Thượng tá Đào Xuân Trường, Phó trưởng Công an TP Cam Ranh trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác phối hợp giữa Đội Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an TP Cam Ranh cùng Công an phường Ba Ngòi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin từ nhân chứng và nạn nhân để truy nóng thủ phạm.

Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Trần Thị Chua được Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh ghi nhận 5 vết thương ở vùng lưng và đùi do tác động ngoại lực bởi vật sắc bén, trong khi đó hiện trường chỉ còn lại vết máu. Khu vực xảy ra vụ cướp không có camera an ninh, hung thủ chủ động che giấu đặc điểm nhận dạng bằng áo đi mưa trùm kín từ đầu xuống chân, nạn nhân bị đâm từ phía sau, khi gây án hung thủ không nói một lời nào nên không xác định được giới tính. Trong đời sống thường nhật và khi hành nghề mua bán hải sản, nạn nhân không có mâu thuẫn với người nào khác. Rạng sáng mỗi ngày, bà Chua vẫn thường đi bộ từ nhà ra chợ Xổm ở phía biển để mua tôm, cá, nên nhiều khả năng hung thủ gây án là người địa phương.

Tài sản của nạn nhân đã được truy thu

Cùng với việc khoanh vùng rà soát, sàng lọc mối quan hệ sinh hoạt của hàng chục đối tượng hình sự và những người máu mê cờ bạc, số đề đang lâm vào tình trạng bị đòi nợ cuối năm, các trinh sát hình sự, Cảnh sát khu vực đến từng nhà dân ở phường Ba Ngòi để vận động tố giác tội phạm hoặc cung cấp thông tin liên quan.

Một nhân chứng ở gần hiện trường gần hiện trường cho biết, trong lúc tẩu thoát, hung thủ gây án có vấp ngã trên nền đường bê tông, nên nhiều khả năng chân tay bị xây xát tay.

Trong số các đối tượng đã được rà soát, đến 8h sáng cùng ngày các trinh sát phát hiện nghi can là Nguyễn Thị Lành (SN 1975), trú ở khu phố Trà Long 1, phường Ba Ngòi. Người phụ nữ này là đối tượng máu mê cờ bạc và đã vay nợ nhiều nơi nhưng cố tình che giấu không cho chồng biết. Một ngày trước khi xảy ra vụ cướp, Lành bị một số người đòi nợ ráo riết nên trạng thái tâm lý bất ổn, đặc biệt là hai đầu gối chân của nghi can có vết xây xát còn rất mới, nên bà Lành được mời đến Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh.

Bất ngờ trước câu hỏi “Bà vứt con dao đã đâm người để cướp tiền rạng sáng nay ở đâu ?”, gương mặt bà Lành biến sắc nhưng vẫn cố gượng gạo né tránh. Đến khi điều tra viên" tung" tiếp câu hỏi về lý do mặc áo đi mưa bằng nhựa màu xanh mực trong hành trình từ nhà ra đường đi về chợ Xổm ở phía biển, thì bà Lành lúng túng hồi lâu mới khai nhận là hung thủ gây án.

Do ở cùng xóm, Lành biết rõ bà Chua luôn mang theo nhiều tiền để mua bán hải sản vào tầm rạng sáng, nên mới hóa trang bám theo, dùng dao đâm nạn nhân, cướp đoạt tiền, vàng để trả nợ và đánh bạc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lành, cơ quan Công an thu giữ một số tang vật liên quan, trong đó cả có tài sản của nạn nhân.

Cùng với việc ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự, ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh đã lập thủ tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lành về tội “Cướp tài sản” để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Lat-tay-hanh-tung-ke-dam-nguoi-cuop-tai-san-sau-gan-5-gio-truy-no...Nguồn: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Lat-tay-hanh-tung-ke-dam-nguoi-cuop-tai-san-sau-gan-5-gio-truy-nong-630060/