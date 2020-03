Camera "tóm gọn" nhiều thanh niên gây khiếp sợ trên Quốc lộ 1

Thứ Ba, ngày 03/03/2020 18:00 PM (GMT+7)

Liều lĩnh hơn, nhóm quái xế còn chặn không cho xe tải vào đường đua rồi dàn hàng ngang nẹt pô inh ỏi, bốc đầu... khiến người đi đường khiếp sợ.

Ngày 3-3, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết, đã ra quyết định xử lý hành chính đối với 7 trường hợp có hành vi đua xe tốc độ cao gây náo loạn Quốc lộ 1 (thuộc địa bàn quận Thủ Đức giáp ranh với tỉnh Bình Dương).

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-3, xuất hiện hàng chục đối tượng tụ tập đua xe trên Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã tư Bình Phước đến cầu vượt Sóng Thần). Liều lĩnh hơn, nhóm "quái xế" còn chặn đường không cho xe tải vào đường đua rồi dàn hàng ngang nẹt pô inh ỏi, bốc đầu... khiến người đi đường khiếp sợ. Tụ tập đua xe khoảng 15 phút thì nhóm "quái xế" chia nhau thành từng tốp tẩu thoát.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Bình có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tuy nhiên, khi công an đến nơi thì nhóm "quái xế" đã cao chạy xa bay.

Hàng chục "quái xế" tụ tập đua xe trên Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh quận Thủ Đức và tỉnh Bình Dương - ảnh CTV)

Từ những hình ảnh người dân cung cấp, công an đã mời nhiều đối tượng lên trụ sở Công an phường Tam Bình xác minh, làm rõ vụ việc. Tại đây, nhóm "quái xế" đã thừa nhận hành vi tụ tập trên Quốc lộ 1 để đua xe. Qua sàng lọc, Công an phường Tam Bình đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 7 trường hợp về hành vi đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm... Kiểm tra cho thấy một số xe máy được các đối tượng "độ" pô, xoáy nòng... để thực hiện hành vi đua xe trái phép.

Làm việc với công an, nhóm "quái xế" khai, liên lạc với nhau hẹn đến Quốc lộ 1 để đua xe. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng bí mật thông tin cho nhau và cuộc đua xe chỉ diễn ra trong vòng 10-15 phút thì kết thúc.

Đáng nói, một số đối tượng khác đang ngồi uống cà phê thấy nhóm "quái xế" tụ tập đua xe cũng đi theo và có hành vi nẹt pô, dàn hàng hàng gây bức xúc cho người đi đường.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-camera-tom-gon-nhieu-thanh-nien-gay-khiep-so-tren-quoc-lo-1-20200303101323209.htm