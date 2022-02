Các con bạc sát phạt từ bãi đất trống tới quán cà phê

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều tụ điểm cờ bạc bằng các hình thức như đánh bài binh xập xám, đá gà, tài xỉu đã bị triệt phá.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Công an quận Bình Tân, TP.HCM tập trung đấu tranh với nhiều loại tội phạm để đảm bảo cho người dân có một kỳ nghỉ Tết bình yên.

Liên tục phá các sới bạc

Ngày 1-2, Công an quận Bình Tân, TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Văn Đương (35 tuổi, quê Bạc Liêu, ngụ quận Bình Tân) cùng 21 người khác để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, chiều 23-1, hàng chục người đang la hét, chung độ trong trận đá gà tại bãi đất trống thuộc khu phố 4 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì các trinh sát Đội Hình sự, Công an quận Bình Tân ập tới.

Hàng chục người đang tham gia đá gà bị công an quận Bình Tân bắt quả tang. Ảnh: CA

Nhiều con bạc bỏ cả tài sản tính đường tháo chạy nhưng xung quanh đã bị vây ráp. Cảnh sát đưa 21 người về trụ sở để sàng lọc, làm rõ vai trò.

Tại hiện trường, công an thu giữ hai con gà đá, 13 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan.

Đương khai đã tổ chức cho nhóm của Lý Hồng Quân (35 tuổi) cáp kèo đá gà ăn tiền với nhóm của Phạm Đình Chiểu (41 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) tại bãi đất trống nói trên với mức cược 17 triệu đồng.

Cùng ngày, Đương tổ chức thêm hai độ gà khác với mức cược từ một đến hai triệu đồng, Đương hưởng 0,6% tiền xâu.

Công an xác định sới gà mới được tổ chức gần đây. Để qua mặt cơ quan chức năng Đương sắp xếp cho các độ gà ở sau bãi cỏ cao quá đầu người. Các con bạc tham gia phần lớn đều quen mặt.

Liên tục trong thời gian ngắn, nhiều tụ điểm đá gà, đánh bài đã bị Công an quận Bình Tân triệt phá. Ảnh: CA

Trước đó, 15 giờ 45 phút ngày 18-1, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Bình Tân phối hợp Công an phường Bình Trị Đông A ập vào ngôi nhà trên đường Hương lộ 2 (phường Bình Trị Đông A) phát hiện bốn người đàn ông đang đánh bạc bằng hình thức binh xập xám.

Nhóm bốn người đàn ông mang ba đến năm triệu đồng được xác định tham gia ván bạc do một người tên Thành (chưa rõ lai lịch) tổ chức.

Cụ thể, nhóm này tham gia bằng hình thức đánh bài binh xập xám tính chi, mỗi chi là 100.000 đồng. Ai thắng từ 18 chi trở lên sẽ bỏ tiền xâu là 100.000 đồng cho Thành. Nhóm này đánh bài từ 12 giờ trưa đến gần 14 giờ chiều thì bị công an bắt.

Quán cà phê thành sới bạc

16 giờ 30 phút ngày 17-1, năm người đàn ông tụ tập đánh binh xập xám ăn tiền tại quán cà phê trên đường số 21 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thì công an ập tới.

Theo lời khai, sới bạc do Phan Văn Vang (30 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) cầm đầu.

Vang (ngoài cùng bên trái) cùng bốn người tham gia đánh bạc bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Vang thấy việc tổ chức sới bạc có lời nên đứng ra cho các đối tượng đánh tại nhà nhằm thu tiền xâu.

Nhóm người tham gia bằng hình thức đánh bài binh xập xám. Khi tụ nào ù (tức thắng hoàn toàn trong một ván bài - PV), hoặc ai thắng từ 18 chi bài xập xám trở lên sẽ đưa tiền xâu 100.000 đồng vào vỏ lon sữa để sẵn ở trên bàn kế bên chiếu bạc. Số tiền này Vang sẽ thu vào cuối buổi.

Để sới bạc “mini” hoạt động được trơn tru, Vang cung cấp bàn, ghế, vải lót, tô sành hạt lắc xí ngầu, bài tây 52 lá, lon bỏ tiền xâu cho các con bạc chơi.

Khi bốn người đàn ông đang hò hét chửi thề trong canh bạc thì bị công an ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ số tiền tang vật hơn 15 triệu đồng. Tiền xâu trong vỏ lon sữa là 1,3 triệu đồng.

Theo đại diện đội CSHS, Công an quận Bình Tân, sới bạc do Vang tổ chức tại quán cà phê. Để qua mặt cơ quan chức năng, Vang chỉ sắp xếp cho những người quen biết chơi để lấy tiền xâu vào những lúc quán vắng khách.

Hôm phát hiện, nhóm này chơi được 2 tiếng thì bị công an ập đến bắt quả tang.

Công an quận Bình Tân cũng cho biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an quận Bình Tân túc trực 100% quân số, giữ gìn an ninh trật tự để người dân có đợt nghỉ Tết bình yên.

Công an khuyến cáo người dân không tụ tập đánh bạc dưới mọi hình thức, khi phát hiện sẽ bị xử nghiêm theo pháp luật.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cac-con-bac-sat-phat-tu-bai-dat-trong-toi-quan-ca-phe-1041288.html