Bị nhóm người vào tận nhà truy sát suýt chết vì cự cãi lúc đá gà

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 17:00 PM (GMT+7)

Từ một lao động chính trong gia đình, giờ đây anh Phong phải mất sức lao động khi bị nhóm người vào tận nhà truy sát.

Hơn 2 tháng qua, cuộc sống gia đình ông Bùi Thành Thớm (SN 1968, ngụ ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) trở nên xáo trộn khi con trai ông là anh Bùi Hoàng Phong (SN 1990) bị nhóm người vào tận nhà truy sát dã man. Ngày 21/12, ông Thớm cho biết, cho đến tận bây giờ gia đình vẫn còn hoang mang mỗi khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó.

Anh Phong vào vết thương ở vùng ngực. Ảnh: Đoàn Phú

Như người từ cõi chết trở về, anh Phong kể, khoảng 14h ngày 5/10, một nhóm khoảng 4 - 5 người đi trên 3 xe máy bất ngờ xông vào nhà và dùng dao tấn công anh. Nhóm này liên tục đâm chém nhiều nhát vào người khiến anh Phong bất tỉnh.

Sau khi gây án, nhóm người này nhanh chóng lên xe máy rời đi khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có vết thương thấu vùng ngực. Vết thương ngực hở nặng, các bác sĩ đã phẫu thuật mở ngực điều trị vết thương.

Nhờ sự tận tình, kịp thời của bác sĩ nên nạn nhân Phong may mắn thoát chết.

Vụ việc ngay sau đó được trình báo đến ngành chức năng. Công an xã Long Thắng và Công an huyện Lai Vung có mặt hiện trường, tiến hành lập biên bản, ghi lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra.

Chi chít vết thương ở phần lưng của anh Phong. Ảnh: Đoàn Phú

Đến ngày 12/11, Thượng tá Nguyễn Văn Dững - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lai Vung ký thông báo kết luận giám định trong vụ án “Cố ý gây thương tích”. Tại bản giám định số 308 ngày 4/11 của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Tháp, kết luận anh Phong bị thương tật trên cơ thể là 15%.

Trải qua 10 ngày điều trị tại bệnh viện, gia đình đã tốn chi phí hơn 25 triệu, trong khi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Phong được xem là trụ cột chính trong gia đình, hằng ngày phải làm phụ hồ mưu sinh nhưng giờ mất sức lao động, thất nghiệp.

Nói về nguyên nhân bị truy sát, anh Phong cho biết trước đó giữa anh và 1 nam thanh niên tên D. có xảy ra mâu thuẫn trong việc đá gà. Tuy nhiên, vụ việc này xảy ra đã khá lâu, không ngờ ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các địa phương phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội thì D. cùng một số người khác đến tận nhà gây án.

Giấy chứng nhận phẫu thuật. Ảnh: Đoàn Phú

“Trong khi gia đình chúng tôi đang trông chờ pháp luật xử lý nghiêm thì gần đây, một số người trong nhóm truy sát Phong vẫn đi lại bình thường, tạo dư luận không tốt. Chúng tôi mong muốn vụ việc sớm được sáng tỏ và xử lý đúng theo quy định của pháp luật”, một người thân của anh Phong hoang mang nói.

Thông báo kết luận giám định của Công an huyện Lai Vung. Ảnh: Đoàn Phú

Lãnh đạo UBND xã Long Thắng xác nhận, có vụ việc nạn nhân Phong bị nhóm người tấn công tại nhà riêng ở ấp Long An. Còn ông Trần Văn Chính - Trưởng Công an xã Long Thắng cho biết, sau khi xác minh có dấu hiệu tội phạm, công an địa phương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Lai Vung thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

