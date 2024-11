Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây có thể đối diện hình phạt nào?

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là Nguyễn Thị An hay An "Tây"), Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Đỗ Trúc Phương, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aybar bị khởi tố thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi quy định, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Phạm tội trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 255 thì người phạm tội còn bị phạt từ 7-15 năm tù; 15-dưới 20 năm tù; 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An ''Tây'', Tiktoker Trúc Phương bị bắt do liên quan ma túy

Như vậy, theo quy định trên, chủ thể của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là cá nhân có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên, không loại trừ trường họp đó là người nghiện ma túy hay không nghiện ma túy.

Mặt khách thể của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ảnh hưởng đến tính mạng, thể chất và tinh thần của con người, gây ra các vấn đề xã hội nghiêm trọng như gia tăng tệ nạn ma túy, bạo lực và tội phạm liên quan.

Mặt khách quan của tội phạm là hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như bố trí, sắp xếp, điều hành con người, phương tiện; cung cấp ma túy, điểm, phương tiện, dụng cụ… để thực hiện việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, tức là nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, thấy trước được tác hại của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn thực hiện.

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân với cá nhân bị khởi tố thêm Tội tàng trữ trái phép chất ma túy, người này có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1-20 năm hoặc tù chung thân và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản theo điều 253 BLHS 2015.

Với đối tượng thường xuyên có các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào khó khăn như Nguyễn Đỗ Trúc Phương, theo khoản 1 Điều 51 BLHS 2015, việc tích cực tham gia từ thiện hoặc các công tác xã hội khác không mặc định được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều bằng khen, giấy khen, được các cơ quan, tổ chức ghi nhận công lao đóng góp, người phạm tội vẫn có quyền cung cấp những tài liệu, chứng cứ này tới các cơ quan tiến hành tố tụng để được xem xét ghi nhận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Việc xem xét có áp dụng tình tiết giảm nhẹ hay không sẽ do Hội đồng xét xử đánh giá, quyết định. Nếu ghi nhận đây là tình tiết giảm nhẹ, HĐXX phải ghi nhận trong bản án và ghi rõ lý do.

