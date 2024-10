Thuê biệt thự rồi tổ chức sử dụng ma túy, 1 'dân chơi" tử vong

Đối tượng chính trong vụ án là Ngô Văn Sơn (SN 1989, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); cùng 8 đồng phạm, trong đó có 1 người mang quốc tịch Hàn Quốc.

Theo điều tra, khoảng 11h ngày 1-12-2023, Công an xã Kiêu Kỵ - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội nhận được thông tin về việc Bệnh viện đa khoa Gia Lâm tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhân tên là Bùi Trọng A (SN 1996, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), được đưa vào viện trong tình trạng tím tái. Sau khi tiến hành cấp cứu xác định bệnh nhân đã tử vong ngoại viện.

Công an xã Kiêu Kỵ đã phối hợp với các Đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Gia Lâm tiến hành xác minh, xác định nạn nhân được đưa đi từ căn biệt thự sang trọng trên địa bàn xã Kiêu Kỵ. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tiến hành kiểm tra biệt thự này, qua đó phát hiện Ngô Văn Sơn cùng nhóm đối tượng cả nam và nữ vẫn đang có biểu hiện “phê” ma túy.

Thời điểm tổ công tác đang kiểm tra thì xuất hiện đối tượng Tạ Đức Tuấn L. (SN 2005, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc); và người này khai nhận trước đó đã mang các bình "khí cười" đến giao cho khách.

Quá trình kiểm tra, Cơ quan Công an đã thu 9 vỏ bình kim loại nghi dùng để chứa khí “cười”.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận cùng nạn nhân hẹn nhau đến căn biệt thự để sử dụng ma túy, "bóng cười". Tất cả những đối tượng liên quan đều phản ứng dương tính với chất ma túy.

Kẻ chủ mưu Ngô Văn Sơn khai thuê biệt thự với mục đích để mở văn phòng nhưng chưa hoạt động. Về phần nạn nhân A., do mới từ Phú Quốc ra Hà Nội được khoảng 1 tuần và không có chỗ ở nên được Sơn đưa cho chìa khóa và giao trông coi căn biệt thự giúp Sơn. Tại đây, các đối tượng thường hẹn nhau tụ tập và tổ chức sử dụng ma túy.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]