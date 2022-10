“Bốc hơi” gần 2,5 tỉ đồng vì đầu tư cùng bạn gái ảo

Thứ Tư, ngày 19/10/2022 09:33 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trung tuần tháng 10/2022, gọi điện thoại đến đường dây nóng Báo CAND, một người đàn ông rầu rĩ cho biết, anh đã mất trắng 100.000 USD (khoảng 2,45 tỉ đồng) vì tin lời “bạn gái trên mạng” đầu tư vào sàn giao dịch ảo. Anh mong muốn Báo CAND kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, lấy lại tiền và cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tới bạn đọc…

Theo trình bày của anh T.V.M (tên bị hại đã được thay đổi, thường trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; hiện tạm trú tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cuối tháng 7/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, anh quen cô gái xưng danh là Hoàng Ngọc Ánh, giáo viên mầm non của một trường mẫu giáo ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ảnh đại diện và một số hình trên trang Facebook cá nhân của Ngọc Ánh là cô gái xinh đẹp, dễ thương khiến anh M. dạt dào cảm xúc.

Chỉ vì tin “người yêu”trên mạng anh M đã mất trắng 2,5 tỷ đồng.

Sau một thời gian quen biết, hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương. Cô gái tâm sự đang đầu tư ở sàn giao dịch Bi*** và hướng dẫn anh M. vào đầu tư để cùng thu lợi, vun đắp cho tương lai của 2 người. Do ít có kinh nghiệm nên M. chủ yếu vào mạng để tìm hiểu. Tuy nhiên, dần dà cô bạn gái khéo léo khích lệ M. mua usdt bên Bi*** rồi chuyển sang sàn Hk*** để bán thu được lợi nhuận hơn, kèm theo hướng dẫn chi tiết cách thức “đầu tư”.

Không mảy may nghi ngờ người bạn gái trên mạng, ngày 27/8/2022, anh M. bắt đầu chuyển tiền từ sàn Bi*** sang sàn Hk*** với số tiền 777,56 usdt và tiến hành bán ra rồi rút được tiền về tài khoản ngân hàng một cách thuận lợi. Lần thứ hai vào ngày 28/8/2022, M. mua 1.096 usdt bên Bi*** rồi chuyển sang Hk*** để bán và cũng thu lời.

Thấy cá đã cắn câu, cô bạn gái ảo tỉ tê nói M. nạp vào trên 10.000 usdt để tiến hành lệnh bán kết hợp với nhiều người thì lợi nhuận cao hơn nhiều. Thấy 2 lần đầu tư đều thu lợi nhanh chóng và không muốn làm phật ý “bạn gái”, ngày 29/8/2022, anh M. gom tiền và nạp từ sàn Bi*** vào sàn Hk*** 11.147.47 usdt. Sau khi nạp xong thì hệ thống bên Hk*** thông báo M. đã được lên Vip2 vì đã nạp trên 10.000 usdt và đề nghị M. phải nạp lại đúng số tiền 11.147.47 usdt để tiến hành xác minh Vip2 thì mới bán được.

M chột dạ hỏi lại “bạn gái” thì được xác nhận, đó là cách thức đầu tư bắt buộc. Đâm lao phải theo lao, M bắt đầu đi vay cho đủ số tiền trên và nạp vào hệ thống. Sau khi xác minh thành công, M. tiến hành bán và rút tiền về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, bạn gái của M bỗng dưng “quên” nói cho “người yêu” biết là không được rút quá 200.000.000đ và M. đã rút 283.000.000đ nên bị hệ thống Hk*** chặn không cho rút.

M. hoang mang hỏi hệ thống thì được thông báo đúng vậy và hệ thống yêu cầu M. tiếp tục nạp vào bằng tổng số tiền đã nạp trước đó (khi đó tổng nạp của anh này đã lên tới 24.000 usdt, quy đổi tương đương 24.000 USD, khoảng 500 triệu VNĐ).

Những đoạn hội thoại ngọt ngào và đầy cạm bẫy khiến anh M. dốc hầu bao đầu tư cùng "vk iu" và mất trắng gần 2,5 tỉ đồng.

Lúc này M. bắt đầu hoảng loạn và nhờ cô “bạn gái” giúp đỡ nhưng người này bảo chỉ có khoảng gần 10.000 usdt cho anh mượn. Nghe bạn gái nói vậy, M. cũng tin tưởng do chưa gặp mặt mà đã dám cho mượn gần 10.000 usdt. M. tiếp tục đi vay mượn đủ số tiền còn lại. Lúc này, người bạn gái bảo M. đưa tài khoản ví bên Hk*** để cô ấy nạp vào luôn số tiền 9.896 usdt, không chuyển tiền cho M. tự nạp như đã thỏa thuận; số tiền còn lại, M. tự nạp từ Bi*** sang. Sau khi nạp đủ số tiền cần xác minh thì hệ thống lại báo xác minh không thành công do nạp nhiều lần và nạp từ nhiều ví khác nhau. Họ bắt M. nạp tiếp 24.000 usdt để xác minh lại danh tính.

Lúc này, M. như người mất hồn vì số tiền đã “đầu tư” quá lớn nên phải đâm lao để mong muốn lấy lại được tiền. Anh tiếp tục hỏi bạn gái thì cô ta nói trước đó bản thân cũng làm vậy mà không sao. Đồng thời, cô gái ngỏ ý “xoay giúp” M. 9.000 usdt; số còn lại M. phải tự lo. M. đành bấm bụng tiếp tục đi vay và gom được đủ. Sau đó, kịch bản lại tái diễn, hệ thống đòi nạp thêm tiền để xác minh.

Thấy sự việc đã ngoài tầm kiểm soát, số tiền cần nạp quá lớn nên M. lên hệ thống xin giảm số tiền cần xác minh xuống thì được đồng ý giảm xuống mức 13.319,78 usdt. M. tiếp tục đi vay và nhờ bạn gái giúp đỡ tiếp thì cũng được đồng ý. Sau khi M. gom đủ và nạp từ ví Bi*** của M. sang Hk*** thì hệ thống thông báo xác minh không thành công do quá thời gian…

Cứ như vậy, trò “mèo vờn chuột” tái diễn và số tiền anh M. phải nạp vào hệ thống lên đến 100.000 usdt, tương đương 100.000 USD (hơn 2,45 tỷ đồng).

Đến đầu tháng 9/2022, M. sực tỉnh và tự tìm hiểu thì biết mình đang là nạn nhân của bọn lừa đảo thời công nghệ cao. M. cố níu kéo nhờ “bạn gái” giúp đỡ, vì cho rằng có thể “người yêu” cũng là nạn nhân thì cô ta bắt đầu ít nói chuyện (chat) và không đọc tin nhắn của anh. Đến khi M. dọa báo Công an thì cô ta ngửa bài, thách thức M., sau đó cắt liên lạc.

Quyết tìm ra sự thật, M. nhờ cộng đồng mạng tìm ra chỗ “bạn gái” công tác ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An thì được biết tài khoản Facebook Hoàng Ngọc Ánh của “người yêu” là giả mạo người có tên thật là Ngọc Hà. M. tìm cách liên hệ, nhắn tin với tài khoản Ngọc Hà này thì được biết toàn bộ những hình ảnh, thông tin trên trang cá nhân của Hoàng Ngọc Ánh là của Ngọc Hà.

Đối tượng đã lấy hình ảnh của tài khoản Facebook Ngọc Hà để tạo dựng trang Facebook Hoàng Ngọc Ánh đi lừa đảo, làm ảnh hưởng tới danh dự của Ngọc Hà. Thực tế thì Ngọc Hà đang là một giáo viên tại miền Trung, là người có uy tín và tư cách tại địa phương. Tài khoản Ngọc Hà cũng nhờ anh T.V.M tố cáo với Công an để tìm ra kẻ mạo danh.

Anh M. thừa nhận với PV: “Tôi nghĩ người này (cô bạn gái ảo – PV) và các đối tượng liên quan đã lập ra sàn giao dịch này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Tôi biết việc tôi tham gia vào sàn giao dịch này là sai, do đồng tiền trên này không được pháp luật Nhà nước ta bảo vệ. Nhưng do thiếu hiểu biết, một phần cũng do lòng tham mà tôi bị các đối tượng dụ dỗ lừa đảo”.

Anh M. tha thiết đề nghị Báo CAND thông tin cảnh báo và đề nghị cơ quan Công an khẩn trương điều tra, xử lý… “Nếu các đồng chí không điều tra, triệt phá đường dây lừa đảo có tổ chức này, bọn chúng sẽ tiếp tục thực hiện lừa đảo với những người như tôi làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội…” anh M lo lắng.

Nguồn: https://cand.com.vn/phap-luat/boc-hoi-gan-2-5-ti-dong-vi-dau-tu-cung-ban-gai-ao-i671392/Nguồn: https://cand.com.vn/phap-luat/boc-hoi-gan-2-5-ti-dong-vi-dau-tu-cung-ban-gai-ao-i671392/