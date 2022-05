Bộ Công an đề nghị truy tố "trùm đa cấp" lôi kéo 10.000 người sập bẫy

Thứ Năm, ngày 05/05/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Công an đề nghị truy tố “ông trùm đa cấp” Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm trong vụ án lôi kéo 10.000 nhà đầu tư “sập bẫy”.

Ngày 5-5, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, hồ sơ vụ án đã được cơ quan công an chuyển toàn bộ đến VKSND Tối cao để xử lý theo quy định pháp luật.

Do đó, Bộ Công an thông báo cho các bị hại và những người liên quan biết, để liên hệ với VKSND Tối cao giải quyết.

Vụ án trên từng được VKSND Tối cao nhiều lần ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố các bị can theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cách đây hơn một năm, trong bản kết luận điều tra được hoàn tất, công an xác định từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Nguyễn Hữu Tiến và một nhóm người thành lập Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX.

Thực tế, những công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh gì mà chỉ đưa ra các thông tin không đúng sự thật, nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia nộp tiền.

Thông qua việc sử dụng mạng internet, Tiến cùng đồng phạm tạo lập các trang web thienrongviet.com, otcmax.vn để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng.

Các bị can đưa ra thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn theo hình thức đa cấp.

Công an cho biết mô hình này lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu. Sau đó, các bị can không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra cho thấy từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được hơn 10.000 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư lên tới gần 500 tỉ đồng.

Nguồn: https://plo.vn/bo-cong-an-de-nghi-truy-to-trum-da-cap-loi-keo-10-000-nguoi-sap-bay-post678661.ht...Nguồn: https://plo.vn/bo-cong-an-de-nghi-truy-to-trum-da-cap-loi-keo-10-000-nguoi-sap-bay-post678661.html