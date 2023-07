Bình Phước: 1 phụ nữ chở con Tê tê đi bán thì bắt giữ

Ngày 25-7, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị H (47 tuổi) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Con Tê Tê đang mang đi bán thì bị phát hiện. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 24-7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Thiện kiểm tra hành chính xe máy do bà H điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Hà đang chở một con Tê Tê còn sống, nặng hơn 7 kg.

Tại cơ quan công an, H khai nhận đã bắt được con Tê Tê này khi đi làm rẫy và đang mang lên TP Đồng Xoài để bán thì bị bắt.

Được biết, Tê Tê là loài động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhóm IB. Tê Tê.

Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật quý hiếm, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của từ một cá thể sẽ bị xem xét xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]