Bắt ổ nhóm nam nữ gây ra hàng trăm vụ trộm cắp ở chùa Tam Chúc

Ngày 24-5, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Hương, Đinh Quốc Huy, Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Phương về hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đại tá Đỗ Hoài Nam (áo trắng), Thượng tá Lê Đức Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang đấu tranh, lấy lời khai của Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Phương, thuộc đường dây trộm cắp chuyên nghiệp tại chùa Tam Chúc. Ảnh: Công an Hà Nam

Theo Công an tỉnh Hà Nam, lợi dụng nhân dân và du khách thập phương đổ về chùa Tam Chúc tham quan, chiêm bái xá lợi Đức Phật và dự Đại lễ Phật đản 2025 từ ngày 17-5 đến ngày 21-5, ổ nhóm móc túi, trộm cắp chuyên nghiệp đã ra tay trộm cắp hàng trăm chiếc điện thoại.

Ngay sau khi nắm bắt được trình báo của người dân, du khách, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng.

Đồng thời, phối hợp với tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam tập trung lực lượng, theo dõi, rà soát, trích xuất hệ thống camera giám sát để nhanh chóng nhận diện các đối tượng nghi vấn, lập phương án đấu tranh, bắt quả tang.

Với sự vào cuộc quyết liệt, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng tóm gọn ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại khu du lịch Tam Chúc, thu giữ tang vật là trên 300 chiếc điện thoại di động.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, là ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, liên tỉnh, không chỉ gây án tại khu vực chùa Tam Chúc mà ổ nhóm này thường hoạt động, gây án ở các khu vực tập trung đông người, các điểm tổ chức lễ hội ở nhiều tỉnh, thành, địa phương trên cả nước.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.